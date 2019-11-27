"Каждый день - подарок": Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения

Вадиму исполнилось уже 14 лет
Лилия Подкопаева сейчас находится в Украине - спортсменка уже даже успела выйти в свет в Киеве. Экс-гимнастка в стильном наряде стала одним из звездных гостей вечеринки по случаю дня рождения известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона - 21 октября ему исполнилось 52 года. А 27 ноября праздник уже в ее семье - ее сыну Вадиму исполнилось 14 лет!
Отметим, что Вадим - приемный сын Подкопаевой, которого она усыновила в браке с Тимофеем Нагорным, после чего родила ему еще дочку Каролину. Сейчас же гимнастка в отношениях с бизнесменом Игорем Дубинским, которому также родила дочь в сентябре этого года.
На своей странице в Instagram гордая мама поделилась целой серией очаровательных фотографий с сыночком, начиная с младенческого возраста.
Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/podkopayeva_official)
На последнем снимке Вадим уже подросток - парень гордо позирует на крутом мотоцикле.
Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/podkopayeva_official)
"Сын!!! Сыночек!!! Сынуля!!! С днём рождения! 14 лет назад твои глаза перевернули мой мир. мой самый любимый и необыкновенный, поздравляю тебя с днем рождения! желаю огромной тяги к жизни, познанию и развитию. восторженных глаз, азарта и энтузиазма. каждый день вместе с тобой-подарок. ты моя гордость! люблю", - трогательно поздравила его любящая мама.
Фото: Лилия Подкопаева с сыном (instagram.com/podkopayeva_official)
Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям, среди них и некоторые звезды - к примеру, Светлана Лобода.
"здоровья малышу, и большой удачи", - написала певица.
Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)
Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)
Напомним, Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным в Киеве.