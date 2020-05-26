С каждым днем красивее: Потап показал Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной

Артист опубликовал фото с годовщины свадьбы с любимой
Потап и Настя Каменских 23 мая отпраздновали годовщину свадьбы! Пара осталась дома и устроила домашнюю вечеринку. Они не скрывали нежность и теплоту, с которой относятся друг другу, хотя и признаются, что вместе уже довольно давно, но скрывали свои отношения от посторонних глаз. Хоть праздник и отгремел, артисты продолжают делиться снимками, сделанными в первую годовщину.
Потап опубликовл фото с домашнего праздновая. Пара выбрала total white образы и снова перевоплотилась в жениха и невесту. Настя позировала в белоснежном платье-мини и блейзере молочного оттенка. Она распустила волосы и украила прическу широким объемным обручем, на ножках – аккуратные изящные открытые босоножки.
Потап же красовался в белом бомбере, штанах и футболке в тон, а также белоснежных кросовках. Он сравнил жену с культовой женщиной и законодательницей моды США в 60-х, верной спутницей американского президента Джона Кеннеди, первой леди страны – Жаклин.
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)
"Я и Жаклин", - оставил он подпись под совместным фото с женой.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских в уютном свитере показала милое домашнее фото.
Автор: Аня Бойчук