С каждым днем красивее: Потап показал Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной

Потап и Настя Каменских 23 мая отпраздновали годовщину свадьбы! Пара осталась дома и устроила домашнюю вечеринку. Они не скрывали нежность и теплоту, с которой относятся друг другу, хотя и признаются, что вместе уже довольно давно, но скрывали свои отношения от посторонних глаз. Хоть праздник и отгремел, артисты продолжают делиться снимками, сделанными в первую годовщину.

Потап опубликовл фото с домашнего праздновая. Пара выбрала total white образы и снова перевоплотилась в жениха и невесту. Настя позировала в белоснежном платье-мини и блейзере молочного оттенка. Она распустила волосы и украила прическу широким объемным обручем, на ножках – аккуратные изящные открытые босоножки.

Потап же красовался в белом бомбере, штанах и футболке в тон, а также белоснежных кросовках. Он сравнил жену с культовой женщиной и законодательницей моды США в 60-х, верной спутницей американского президента Джона Кеннеди, первой леди страны – Жаклин.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

"Я и Жаклин", - оставил он подпись под совместным фото с женой.

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Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в уютном свитере показала милое домашнее фото.