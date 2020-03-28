Казалось, что все рухнет: солистка The Hardkiss призналась, что чуть не развелась с мужем

У Юлии Саниной с ее мужем Валом Бебко союз не только семейный, но и творческий и рабочий - они оба участники популярной группы The Hardkiss, где она солистка, а он - гитарист и креативный продюсер. Пара счастлива вместе уже 11 лет и растит четырехлетнего сыночка Даниила. Однако был у них сложный период, в который они даже едва не развелись. Об этом артистка рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен".

Как призналась Юлия, это произошло через год-два после рождения их первенца, когда у них выдался сложный и насыщенный период - они занимались воспитанием маленького ребенка, а кроме того записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили свой дом.

"Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят", - отметила Санина.

Певица боялась потерять не только семью, но и любимую группу.

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви", - поделилась Юлия.

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили "громко и жестко" поговорить. Как отметила артистка, это произошло на гастролях - и помогло им сохранить брак и любовь.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", - рассказала вокалистка.

Фото: Юлия Санина с мужем (instagram.com/the_hardkiss)

Исполнительница также отметила, что в целом она не любит конфликтные ситуации и чаще всего замыкается в себе или пытается смолчать.

"Если надо поконфликтовать, на арену выходит Валерий. У меня руки и голос начинают дрожать. Даже когда Вал выясняет отношения с кем-то, я никогда не присутствую. Когда он кого-то увольнял, я не присутствовала, потому что понимаю, что могу даже расплакаться, мне будет плохо, я буду нервничать", – призналась Санина.

Ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первом поцелуе с мужем на Рождество после 5 дней знакомства.