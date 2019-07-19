Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в "голом" купальнике и винтажных нарядах Versace

Кайли Дженнер, которая устроила себе райский отдых, похоже, не намерена с него возвращаться. Напомним, несколько дней назад знаменитость в компании близких друзей и годовалой дочери полетела на острова Теркс и Кайкос отмечать запуск новой коллекции Kylie Skin. Компания получилась преимущественно девичья (к слову, любимый Кайли Трэвис Скотт с ними отправиться не смог), а потому и забавы у них соответствующие.

Кайли в новом откровенном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

И самая главная – перебирать наряды, фотографироваться, а затем выкладывать многочисленные кадры в сеть. Только за последние сутки Кайли поменяла несколько комплектов купальников и также пляжных ансамблей, которые отправились на суд фолловеров. И один ей пришелся особенно по душе. Девушка надела сплошной купальник с изображением статуи.

Кайли любит подчеркивать свои женственные формы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото обнаженного женского тела, части тела которого полностью совпадают с формами самой Кайли, максимально подчеркнули все достоинства горячей красотки. Она сделала в нем максимальное количество фото в не в разных ракурсах и подписала: "Только хорошие вибрации" и "Жизнь прекрасна". Дополнили ее пляжный лук крупные серьги-кольца, золотистые украшения, яркий макияж и прическа в стиле Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли.

Наряд для вечеринки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Но не солнцем единым наслаждаются гости инстадивы. Жаркие пляжные тусовки и поездки на яхтах они разбавляют гламурными вечеринками. Специально для них самая молодая миллионерша в мире подготовила массу роскошных нарядов. К примеру, винтажный комбинезон от Versace жизнерадостного оранжевого оттенка с ярким принтом бута. Дополнили его золотистые босоножки на высоких шпильках, клатч, золотистые заколки в гладко зачесанных волосах, множество украшений и макияж с блесками на веках.

Калйи и Анастасия (фото: instagram.com/kyliejenner)

Еще один необычный выход она совершила в длинном облегающем платье под горло золотистого оттенка с мелким принтом. Роскошный наряд она дополнила массивными золотыми украшениями, а завершает все длинная коса, которую она уже демонстрировала на предыдущих фото. На последних кадрах она позирует с любимой подругой Анастасией Караниколау, которая, к слову, одета почти также.