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Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прической

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 21:31
Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прической
22-летня миллиардерша показала фото в новом образе

22-летня миллиардерша показала фото в новом образе

Кайли Дженнер всегда найдет способ удивить поклонников. В том числе и сменой прически. Так, недавно девушка предстала с привычными длинными локонами, затем – с удлиненным каре, а теперь и вовсе блондинкой.

Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прическойКайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прическойКайли обожает эксперименты с волосами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли опубликовала несколько архивных фото, где они с маленькой дочкой нежатся в лучах солнца. Девушка примерила кислотно-зеленого оттенка купальник, который подчеркнул ее выдающиеся формы. А Сторми нарядила в белое платьице и шляпку. Но изюминкой образа стали светлые волосы, собранные в хвост. "Около года назад с моим ребенком. Куда уходит время?", – написала Кайли. Поклонники принялись обсуждать фото и умиляться дочкой знаменитости. Многие начали упрашивать Кайли вернуться к блонду, другие – просто восхищаться ее телом.

Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прическойКайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прическойКайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прическойКайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Скорее всего, Кайли не думает ничего менять, и пост – просто возможность выразить свою любовь к дочери. Напомним, сейчас у Кайли нелегкий период в личной жизни. По слухам, они с бывшим возлюбленным Трэвисом Скоттом приняли решение разорвать отношения. Причиной расставания одни источники называют неверность рэпера, другие – то, что молодые люди много времени посвящают карьере и по-разному видят семейную жизнь.

Поклонники Кайли, впрочем, уже успели провести целое расследование, доказывающее, что Трэвис изменял Кайли практически на протяжении всех отношений. Сами звезды в интервью сказали, что они ценят друг друга и намерены общаться ради дочери. Также Скотт отрицает все романы на стороне.

Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прическойКайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сейчас Кайли ушла с головой в работу. На повестке дня – запуск рождественской коллекции Kylie Cosmetics. Она поступит в продажу уже 13-го октябрь и содержит все для ярких и веселых праздников.

Кайли Дженнер похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини и новой прической

Новая коллекция Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

А также может стать отличным подарком. Линия содержит блески для губ, палетку теней, тонирующие средства и прочие продукты. Также Кайли в очередной раз устроила тур по своему роскошному офису, который можно увидеть на ее you-tube-канале.

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Новости Украины Кайли Дженнер
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