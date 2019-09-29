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"Кайфует человек": Тодоренко раззадорила оригинальным кавером известного хита

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.09.2019 - 22:52
"Кайфует человек": Тодоренко раззадорила оригинальным кавером известного хита
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко не только снимается в программах, но еще и поет

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно откровенно рассказала о своей семье, спела песню Ольги Бузовой "Мало половин" под аккомпанемент гитары своего мужа Влада Топалова. Соответствующее видео Регина опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео Тодоренко сидит за столом и поет, а Топалов играет на акустической гитаре. Таким образом, Регина попыталась привлечь внимание подписчиков к новому выпуску своего шоу "Пятница с Региной".

Тодоренко восхитила сеть своим исполнением песни Бузовой (видео: instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети оценили это видео и оставили свои комментарии.

  • У Регины лучше получилось, чем у Бузовой;
  • Класс;
  • Бузова курит в сторонке;
  • У вас прекрасный голос!!!
  • Вы такие классные. Ты очень красиво поешь. Ты самая лучшая;
  • Вот это голос я понимаю, не то, что Бузова;
  • Голос Регины очень красивый, до мурашек;
  • Надо петь на сцене;
  • Какие вы милые;
  • Песни в исполнении Регины. Кайфует человек и это чувствуется через экран;
  • Какой у вас красивый голос, Регина! Мурашки аж...
  • Хотелось бы что бы Влад больше участвовал в шоу, на мой взгляд он отстранён, и лишь изредка поддерживает разговор.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что веселые Тодоренко и Топалов показали, как сочиняют сказки для сына.

Ранее сообщалось, что стильные Тодоренко и Топалов блистали на красной дорожке на премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ.

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Новости Украины шоубизРегина Тодоренко
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