Кайфанули: Надя Дорофеева и Monatik зажгли босиком на дне рождения друга (фото)

Надя Дорофеева и Дима Монатик стали одними из многих приглашенных звезд на дне рождения известного украинского предпринимателя, который "вращается" в сфере шоу-бизнеса, а также основателя международного музыкального фестиваля "Таврийские игры" Николая Баграева. Отметим, что 19 июня ему исполнилось 55 лет.

На празднике кроме Дорофеевой и Монатика также пели Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, "Время и Стекло", Мишель Андраде и другие. Также среди гостей были супруг Дорофеевой Владимир Дантес и украинский продюсер, экс-жена Потапа Ирина Горовая, которые активно снимали видео.

Так, на страничке twitter-блога MyGlamWish появилось видео зажигательного выступления Дорофеевой и Monatik. Творческая пара исполнила для именинника и его гостей свой знаковый хит "Глубоко". Более того, певцы решили удивить импровизацией. Монакти был с гитарой в руке, ритмичная мелодия немного замедленна.

Более того, музыканты по-настоящему "отожгли" на сцене, продемонстрировав свои танцевальные таланты. Так, в финале своего перформанса Дорофеева и Monatik разбулись и стали танцевать босиком!

Напомним, что официальная презентация песни "Глубоко" состоялась в июле 2018 года. Съемки проходили на побережье Ниццы. А уникальная локация – это причудливый дом Bubble House Пьера Кардена.

MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко...

Напомним, что всего пару дне назад группа "Время и Стекло" презентовали новый клип на песню "VISLOVO" ("Вислово"). Видеоработа уже собрала больше 890 тыс. просмотров. В клипе Дорофеева появляется в дерзком образе в стиле спорт-шик. На певице – боди с черно-белым анималистичным принтом, спортивные штаны, много золотых украшений. Недавно певица показала детали своего яркого образа. Тогда поклонники отметили, что красота Нади – "это отдельный вид искусства".

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка. Однако не уточнила, какая именно и для чего. Так что поклонникам остается ждать раскрытие интриги.