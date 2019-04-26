Ты кайф! Леся Никитюк в халате восхитила внешним видом

Популярная ведущая Леся Никитюк не перестает восхищать поклонников цветущим внешним видом. Для этого теледива тщательно ухаживает за собой и регулярно делает косметические процедуры. Она посещает косметолога, следит за питанием, занимается спортом и практически всегда появляется на людях с макияжем. Шоувумен отдает предпочтение естественному мейкапу с акцентом на глаза, подчеркивая их естественную красоту. В Instagram на свежем снимке Леди Ле позирует с любимым нюдовым макияжем в халате, приложив к губам розу.

Ее кожа будто сияет изнутри, а естественный, нежный макияж придает лицу свежесть и подчеркивает природную красоты Леси. Даже маникюр звезды сделан в нюдовых тонах.

"Для тих хто цікавиться моїм Makeup! Я люблю макіяж natural..nude! Для цього використовую "візажиста" ну, і косметику", - написала телеведущая, перечислив любимые косметические продукты.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники одобрили мейкап звезды и похвалили ее за умение всегда выглядеть просто потрясающе не только в кадре, но и в жизни.

"Леся Іванівна, Вам дуже гарно", "Леся, ты кайф. Я от тебя балдею", "Сама нежность", "Красива і молода Пані!", "Красивая", "Красивая. И без макияжа", "Надзвичайно красива", "Шикарная", "Леді Ле, ти прекрасна", "Леся ты шикарный человек, и самый красивый", "Очень красивая ты, очень", - не смогли сдержать свои эмоции фолловеры.

В сториз телеведущая показала более пикантный кадр. Она лежит на кровати в бордовом купальнике, а поклонники без труда могут рассмотреть ее декольте. На девушке нет ни грамма косметики, а ее волосы собраны в аккуратный пучок.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк раздразнила сеть фото в провокационном наряде – она появилась на светском мероприятии в прозрачных штанах.

К слову, Леся Никитюк похвасталась шикарным завтраком в Барселоне, показав изысканные блюда.