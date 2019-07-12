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Катя Осадчая умилила фото с подросшим сыночком во время "одесских каникул"


Осадчая подчеркнула, что стартовали ее "одесские каникулы"

Катя Осадчая решила немного перезарядиться на предстоящих выходных. Так, украинская телеведущая вместе со своим звездным супругом Юрием Горбуновым и 2-летним сыночком Иваном отправилась в Одессу. К слову, скорее всего звездная пара телеведущих отправились в портовой город не просто так. По крайней мере, Осадчая. Дело в том, что 10-й Одесский международный кинофестиваль стартует  именно сегодня – 12 июля! И продлится до 20 июля. Так что скорее всего, Осадчая отправилась в Одессу с программой "Світське життя" снимать новый яркий выпуск. И заодно решила совместить приятное с полезным.

На своей instagram-страничке Осадчая уже опубликовала несколько ярких фото вместе с мужем и сыном. Кадры сделаны из отельного номера, на балконе, откуда открывается замечательный вид на черное море.

В кадре видим отца с сыном. Оба позируют в белоснежной одежде. Горбунов присел рядом с мальчиком и показывает ему желтую яхту, проплывающую по морю.

Юрий Горбунов с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Пригоди позаду) наші одеські канікули попереду. Юра показує Івасику кораблик, на якому Monatik знімав свій знаменитий кліп", - подписала серию кадров Осадчая.

Отметим, что быть может речь о клипе Димы Монатика на песню "Глубоко", записанную вместе с Надей Дорофеевой. В начале клипа видим катер, на котором мчится Дорофеева.

Не забыла Осадчая и селфи сделать. Телеведущая в блузе-вышиванке также позирует на фоне моря.

Катя Осадчая в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новые снимки:

  • "Любимые мальчишки Кати Осадчей?"
  • "Жаль, Погода у нас сейчас не пляжная"
  • "Обожаю эту парочку и конечно мамочку"
  • "Какой красавчик"
  • "Який синуля вже великий. Нехай буде здоровим і щасливим"
  • "Вот это я понимаю, полетели в Одессу отдыхать, а не куда-то заграницу)"
  • "Как быстро растут чужие дети!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш. 

Также до этого Катя Осадчая заворожила сказочным образом в полупрозрачном платье. Поклонники назвали свою любимицу "лесной нимфо". 

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