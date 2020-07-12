Катя Осадчая сверкнула стройными ногами в блестящем мини-платье за 15 тысяч гривен

Ведущая подчеркнула точеную фигуру эффектным нарядом
Катя Осадчая вновь вернулась к активной и насыщенной жизни - ведущая успевает путешествовать по Украине с семьей, а также сниматься в ТВ-проектах. Как и раньше, она появляется на экране в стильных и эффектных нарядах, восхищая чувством стиля. Так, для съемок очередного выпуска программы "Светская жизнь" Катя выбрала элегантный наряд от украинского дизайнера Dafna May.
На опубликованном в сети фото теледива предстала в черном мини-платье с открытыми плечами и украшенном сверкающими пайетками. Изюминкой наряда стоимостью 15 640 гривен является также длинный пояс, который практически касается земли.
Модный лук Осадчая дополнила туфлями-лодочками в тон и эффектным макияжем.
Катя Осадчая восхитила эффектным образом и стройной фигурой в мини (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети оценили образ и фигуру Катерины и засыпали ее комплиментами.
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Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились красочными фотооткрытками со Львовщины.