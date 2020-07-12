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Катя Осадчая сверкнула стройными ногами в блестящем мини-платье за 15 тысяч гривен

Автор: Марина Настевич

Ведущая подчеркнула точеную фигуру эффектным нарядом

Катя Осадчая вновь вернулась к активной и насыщенной жизни - ведущая успевает путешествовать по Украине с семьей, а также сниматься в ТВ-проектах. Как и раньше, она появляется на экране в стильных и эффектных нарядах, восхищая чувством стиля. Так, для съемок очередного выпуска программы "Светская жизнь" Катя выбрала элегантный наряд от украинского дизайнера Dafna May.

На опубликованном в сети фото теледива предстала в черном мини-платье с открытыми плечами и украшенном сверкающими пайетками. Изюминкой наряда стоимостью 15 640 гривен является также длинный пояс, который практически касается земли.

Модный лук Осадчая дополнила туфлями-лодочками в тон и эффектным макияжем.

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Катя Осадчая восхитила эффектным образом и стройной фигурой в мини (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили образ и фигуру Катерины и засыпали ее комплиментами.

  • Образ принцеси Діани ?
  • Шикарное платье и ноги Екатерина
  • Як завжди:неперевершна
  • Вау яка красуня красуня красуня красуня красуня
  • Ви, чарівна, красуня
  • Блискуча зовні і зсередини
  • Я восхищаюсь Вами! Смотрю все Ваши передачи!
  • Платье у Кати очень красивое и элегантное...

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились красочными фотооткрытками со Львовщины.

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