Катя Осадчая сверкнула стройными ногами в блестящем мини-платье за 15 тысяч гривен

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая подчеркнула точеную фигуру эффектным нарядом

Катя Осадчая вновь вернулась к активной и насыщенной жизни - ведущая успевает путешествовать по Украине с семьей, а также сниматься в ТВ-проектах. Как и раньше, она появляется на экране в стильных и эффектных нарядах, восхищая чувством стиля. Так, для съемок очередного выпуска программы "Светская жизнь" Катя выбрала элегантный наряд от украинского дизайнера Dafna May.

На опубликованном в сети фото теледива предстала в черном мини-платье с открытыми плечами и украшенном сверкающими пайетками. Изюминкой наряда стоимостью 15 640 гривен является также длинный пояс, который практически касается земли.

Модный лук Осадчая дополнила туфлями-лодочками в тон и эффектным макияжем.

Катя Осадчая восхитила эффектным образом и стройной фигурой в мини (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили образ и фигуру Катерины и засыпали ее комплиментами.

Образ принцеси Діани ?

Шикарное платье и ноги Екатерина

Як завжди:неперевершна

Вау яка красуня красуня красуня красуня красуня

Ви, чарівна, красуня

Блискуча зовні і зсередини

Я восхищаюсь Вами! Смотрю все Ваши передачи!

Платье у Кати очень красивое и элегантное...

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились красочными фотооткрытками со Львовщины.