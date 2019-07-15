Катя Осадчая растрогала уникальным кадром счастливого детства 2-летнего сына

Катя Осадчая продолжает очаровывать поклонников душевными фото с сыном и мужем со своего отдыха. Отметим, что несколько дней назад телеведущая улетела всей семьей в Одессу. Кстати, 12 июля здесь стартовал Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 20 июля. Многие поклонники несменной ведущей программы "Светская жизнь" подумали, что она летит в Одессу именно на съемки нового выпуска для передачи. Однако выяснилось, что Катя решила наконец выделиться время на отдых и семью.

Звездная пара остановилась в одном из отелей на берегу моря, рядом с наиболее популярным пляжем Одессы – "Ланжерон". За несколько дней Осадчая опубликовала уже немало фото, демонстрируя свои яркие летние образы. Однако конечно же, поклонников телеведущей больше всего привлекают семейные фото. Особенно – с 2-летним сыном Ваней. Тем более, что Осадчая и Горбунов не так часто публикуют фото сына. И уж тем более никогда не показывают его лица.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала новые фото с сыном. При этом снимок получился очень милый!

Телеведущая запечатлела на память момент, как они с сыночком развлекаются вместе. Мама с сыном запускают мыльные пузырьки. Мальчик, как обычно, стоит к камере спиной. Зато Осадчую украшает счастливая улыбка.

Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Также обратим внимание на яркий летний образ Осадчей, который она подобрала для прогулки с мужем и сыном.

Телеведущая позирует в ярком желтом платье с пышной юбкой и длинными рукавами. На желтом фоне – россыпь цветочного принта. Талию Осадчей украшает широкий массивный пояс.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили оставить отзывы под ее фото с сыночком:

"Красивая Катя, красивый Юра!!! Да, хочется увидеть того маленького красавчика"

"Какой уже взрослый малыш"

"Такое теплое фото... Один из кадров счастливого детства"

"Какой маленький зайчик"

"Катя, вы очень круто выглядите"

"Класс, какое атмосферное фото"

"Тебе очень подходит роль ведущей, но роль мамы гораздо больше"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Также сегодня утром, 15 июля, Катя Осадчая опубликовала еще одно милое фото с сыном. Мальчик в полосатой кофточке, как у моряка, сам ведет свою коляску.

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Ваня (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш.

Также Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Нетой Барзилай.