Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве

Телеведущая показала также фото с мужем и сыночком
Катя Осадчая заворожила поклонников новой серией фото. И дело не только в эффектном образе телеведущей, но также в прекрасных видах, на фоне которых она сделала новые снимки. А позирует Осадчая на фоне Пешеходного моста в Киеве, который соединяет с Трухановым островом. Более того, снимок был сделан на борту белоснежной яхте – телеведущая прогулялась по Днепру.
При этом Осадчая показала действительно очень практичный и стильный образ на лето, который подойдет не только для прогулок выходного дня. На телеведущей – короткие белоснежные шорты, майка с ассиметричным разноцветным принтом и цифрами. Летний образ телеведущей эффектно дополняет соломенная шляпка с ровными полями и ленточкой под цвет футболки, а также удобные белые кроссовки
Волосы телеведущая собрала в тугой хвост. Мейкап, как обычно, сделан с акцентом на максимальную естественность.
"Прекрасный Киев", - лаконично подписала фото Осадчая.
Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Также ведущая показала и несколько красочных фото заходящего солнца на Днепре.
Фото: instagram.com/kosadcha
Поклонники Осадчей уже успели оставить несколько комментариев под ее новыми фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Кстати, на в разделе сториз на своей instagram-страничке Осадчая показала и другие – более семейные фото. На одном из них она позирует в лифте со своим мужем – Юрием Горбуновым. Возможно, пара отправлялась по каким-то рабочим вопросам.
При этом Катя уже позирует в абсолютно другом образе. На телеведущей – белоснежные полупрозрачные брюки-клеш. А также свободная рубашка в мелких красных звездочках. Горбунов также выбрал расслабленный летний образ – в черных шортах и узорной рубашке.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
А еще Осадчая оставила милое фото со своим сыночком Иваном, которому исполнилось в этом году два года.
Телеведущая и ее сын позируют спиной к камере. Они отдыхают рядом с бассейном на зеленой траве. При этом малыш смотрит в планшет.
Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, до этого Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето. Телеведущая показала парочку фото с сыночком Ваней.
Также ранее Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа. Катя Осадчая побывала в Ивано-Франковске, где посетила наиболее знаковые места для Юрия Горбунова. Осадчая также объяснила, почему они важны.