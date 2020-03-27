Катя Осадчая поделилась личным списком детских игр на карантине и умилила фото с сыночком

Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят все время дома и строго придерживаются карантина. Ведущий нашел способ работать удаленно и похвастался использованием передовых технологий в рабочем процессе. Конечно же, пара львиную долю времени уделяет общению с трехлетним сыночком Иваном и умудряется изобретать новые интересные совместные игры для нескучного семейного досуга.

По словам ведущей, карантин для родителей – это отдельное испытание, особенно, когда нет возможности погулять на детской площадке, а есть необходимость все время сидеть в четырех стенах. Поэтому родителям приходится выдумывать игры для малышей, чтобы разнообразить их досуг.

"Івану три роки, тому розваги саме на цей вік. Сина важко до чогось змусити, тому більше спрацьовують спільні розваги. Іван справді дуже любить повторювати за батьками. Повторює навіть спільну руханку й вправи з йоги. Тож спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне — аби вправи були простими, такими, які вони легко повторять", - поделилась наблюдениями Катя и предложила список подвижных и увлекательных игр для детей.



⠀Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

"Гаряче-холодно. Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо. Хвилин на 20 відволікти Івана можна. Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. У всіх хлопців такого віку напевно є іграшковий молоток. А решта — ваша фантазія, куди й що можна забити. До прикладу, іграшкові цвяхи можна забити в мило. Але все під пильним наглядом. Так, до речі, й мами навчаться вішати полиці", - написала теледива.

Катя предложила также список игр на развитие моторики и сообразительность. Так, для этих целей подойдет сортировка, лепка и сбор пазлов.

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"Сортування. Брати можна все. Макарони, крупи й овочі (тільки не забудьте їх помити). Взагалі для сортування підійде будь-що. Також можна зібрати іграшки однотонних кольорів (частини конструктора) й запропонувати дитині розкласти всі деталі за кольорами.



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Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ліпка. Наше улюблене заняття — розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива. А можна одразу й печиво робити. Івана це дуже захоплює, може ліпити з годину точно.

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Пошук однакових елементів одного цілого. Картинки (їх можна видрукувати) потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай. Та й почати можна навіть з двох частин", - привела примеры звездная мама.

Недавно ведущая умилила сеть видео, на котором ее сыночек представляет себя врачем и "обследует" папу. Эта игра также вошла в детский топ звезды.



⠀ Фото: Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гра в лікаря. У цьому віці діти вже пам’ятають свій похід до лікаря і залюбки все повторюють. Іван "слухає" дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок.

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Хованки. Іван цю гру полюбив давно, а зараз вона стала ще актуальнішою. Син любить саме шукати.

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Без розмальовок (водні наші улюблені), пазлів, конструкторів теж ніяк. А ще секрет: частину іграшок ми ховаємо, щоб за кілька тижнів гратися ними з більшою цікавістю. Час від часу писатиму такі пости, адже наш арсенал розваг збільшується", - пообещала теледива.

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