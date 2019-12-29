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Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.12.2019 - 17:31
Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала эффектный новогодний образ для праздничного эфира

Катя Осадчая уже почти готова к празднованию Нового года - знаменитость подготовила дом и нарядила елку. Она даже успела слетать на небольшие семейные каникулы на католическое Рождество - ведущая вместе со старшим сыном Ильей погуляла по праздничному Берлину, наслаждаясь атмосферными улочками и красивыми ярмарками. Также Осадчая уже отсняла праздничный выпуск "Светской жизни", в котором блистала в роскошном новогоднем наряде.

Снимком со съемок Катя поделилась на своей странице в Instagram. Теледива примерила блестящее вечернее платье в пол светло-серого оттенка, которое прекрасно подчеркнуло соблазнительные изгибы ее стройной фигуры.

Эффектный наряд украшен черным поясом с огромным бантом, не забыла звезда и о своей "фишке" - красивом головном уборе. Завершают лук красиво собранные наверх волосы и яркий макияж, а также лучезарная улыбка ведущей.

Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Вмикайте Світське життя просто зараз! В ефірі наш новорічний випуск! Сукня для святкового новорічного випуску @sol_angelann", - прокомментировала Осадчая.

Поклонники не смогли пройти мимо атмсоферного кадра и поспешили оставить свои комментарии.

  • ви як завжди чудова та чарівна. завжди втілюєте приказку, що жінка як фрукт: з кожним роком стає спілішою та солодшою
  • Дуже гарна сукня
  • Катюша!Завжди любуюсь вашими нарядами!!!Вашими шляпками,взагалі-костюмами!!!
  • Ви неперевершена,Катю!)
  • Така блискуча, це для мене просто все! Як же я обожнюю весь цей блискіт :)
  • Розкішна
  • Неймовірно чарівна!)
  • Як завжди чарівні Катя!)
  • Лучший образ который я видела на вас
  • яке атмосферне фото

Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, нарядная Катя Осадчая похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020.

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