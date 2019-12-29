Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем

Ведущая показала эффектный новогодний образ для праздничного эфира
Катя Осадчая уже почти готова к празднованию Нового года - знаменитость подготовила дом и нарядила елку. Она даже успела слетать на небольшие семейные каникулы на католическое Рождество - ведущая вместе со старшим сыном Ильей погуляла по праздничному Берлину, наслаждаясь атмосферными улочками и красивыми ярмарками. Также Осадчая уже отсняла праздничный выпуск "Светской жизни", в котором блистала в роскошном новогоднем наряде.
Снимком со съемок Катя поделилась на своей странице в Instagram. Теледива примерила блестящее вечернее платье в пол светло-серого оттенка, которое прекрасно подчеркнуло соблазнительные изгибы ее стройной фигуры.
Эффектный наряд украшен черным поясом с огромным бантом, не забыла звезда и о своей "фишке" - красивом головном уборе. Завершают лук красиво собранные наверх волосы и яркий макияж, а также лучезарная улыбка ведущей.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Вмикайте Світське життя просто зараз! В ефірі наш новорічний випуск! Сукня для святкового новорічного випуску @sol_angelann", - прокомментировала Осадчая.
Поклонники не смогли пройти мимо атмсоферного кадра и поспешили оставить свои комментарии.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, нарядная Катя Осадчая похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020.