Катя Осадчая подчеркнула соблазнительные изгибы роскошным праздничным платьем

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала эффектный новогодний образ для праздничного эфира

Катя Осадчая уже почти готова к празднованию Нового года - знаменитость подготовила дом и нарядила елку. Она даже успела слетать на небольшие семейные каникулы на католическое Рождество - ведущая вместе со старшим сыном Ильей погуляла по праздничному Берлину, наслаждаясь атмосферными улочками и красивыми ярмарками. Также Осадчая уже отсняла праздничный выпуск "Светской жизни", в котором блистала в роскошном новогоднем наряде.

Снимком со съемок Катя поделилась на своей странице в Instagram. Теледива примерила блестящее вечернее платье в пол светло-серого оттенка, которое прекрасно подчеркнуло соблазнительные изгибы ее стройной фигуры.

Эффектный наряд украшен черным поясом с огромным бантом, не забыла звезда и о своей "фишке" - красивом головном уборе. Завершают лук красиво собранные наверх волосы и яркий макияж, а также лучезарная улыбка ведущей.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Вмикайте Світське життя просто зараз! В ефірі наш новорічний випуск! Сукня для святкового новорічного випуску @sol_angelann", - прокомментировала Осадчая.

Поклонники не смогли пройти мимо атмсоферного кадра и поспешили оставить свои комментарии.

ви як завжди чудова та чарівна. завжди втілюєте приказку, що жінка як фрукт: з кожним роком стає спілішою та солодшою

Дуже гарна сукня

Катюша!Завжди любуюсь вашими нарядами!!!Вашими шляпками,взагалі-костюмами!!!

Ви неперевершена,Катю!)

Така блискуча, це для мене просто все! Як же я обожнюю весь цей блискіт :)

Розкішна

Неймовірно чарівна!)

Як завжди чарівні Катя!)

Лучший образ который я видела на вас

яке атмосферне фото

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, нарядная Катя Осадчая похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020.