Катя Осадчая с мировыми звездами покоряет Канны в платье от украинского дизайнера (фото)

Катя Осадчая продолжает восхищать своих поклонников роскошными видами, нарядами и вечеринками на Каннском кинофестивале 2019. Отметим, что одно из самых ожидаемых событий в киноиндустрии стартовало 14 мая и продлится до 25 мая включительно. В небольшой французский город съехались сотни всемирно известных актеров, моделей, музыкантов и ведущих, среди которых также и украинская звезда – Катя Осадчая. Телеведущая посетила одну из красных дорожек для съемок программы "Світське життя".

Так, на своей instagra-страничке и на страничке проекта Осадчая показала свой очередной яркий образ. Телеведущая посетила одну из множества вечеринок в Каннах. В частности – благотворительное мероприятие Евы Лонгории. При этом Осадчая выбрала эффектное платье от украинского дизайнера Luba Makarenko. Цвета фуксии, с романтичными воланами и оборками, пышной юбкой и рукавами – платье очень освежает. Свой образ телеведущая дополнила серебряными туфлями на высоком каблуке.

Волосы собраны на одну сторону и завиты в крупные локоны. В ушках – массивные серьги. А макияж сделан с акцентом на глаза.

Катя Осадчая в Каннах (фото: instagram.com/svitsket)

Более того, на вечеринке Осадчей удалось встретиться и взять интервью у американской актрисы Евы Лонгории (звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"), а также певицы Лары Фабиан.

"Благодійна імпреза від відчайдушної домогосподарки Єви Лонгорії! Скоро у "Світському житті", - говорится на страничке программы.

Катя Осадчая и Ева Лонгория (фото: instagram.com/svitsket)

Певица Лара Фабиан (фото: instagram.com/svitsket)

Поклонники программы пришли в восторг и от стильного появления телеведущей, и от звездных гостей:

Ева Лонгория! Богиня!

Какая же Лара Фабиан красивая!

Ну наконец-то мировые звезды!

Обожаю Еву!

Красивые женщины!

Катерина - Вы шикарны!

Также на своей instagram-страничке в разделе сториз Осадчая опубликовала еще больше фото с Канн.

Фото: instagram.com/svitsket

Напомним, ранее Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой. Телеведущая показала расслабленный образ и Канн.

А до этого Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики из-за своего образа на День вышиванки.