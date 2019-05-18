Катя Осадчая в Каннах пообщалась с Антонио Бандерасом: яркое фото

Катя Осадчая в Каннах поговорила с Антонио Бандерасом
Катя Осадчая отправилась в Канны, где сейчас проходит легендарный кинофестиваль. Украинской телеведущей удалось пообщаться с испанским актером Антонио Бандерасом.
Катя Осадчая также выложила на своей странице в Instagram совместную фотографию с актером.
"Скоро в Светской жизни!!! Антонио Бандерас на фестивале в Каннах представляет ленту Педро Альмодовара "Боль и слава". Наш эксклюзивный разговор скоро в эфире", - написала Осадчая.
Катя Осадчая взяла интервью у Антонио Бандераса (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети также прокомментировали данную фотографию.
Напомним, что Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики из-за своего образа на День вышиванки.
Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали стильным выходом.