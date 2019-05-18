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Катя Осадчая в Каннах пообщалась с Антонио Бандерасом: яркое фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2019 - 20:53
Катя Осадчая в Каннах пообщалась с Антонио Бандерасом: яркое фото
Катя Осадчая взяла интервью у Антонио Бандераса (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая в Каннах поговорила с Антонио Бандерасом

Катя Осадчая отправилась в Канны, где сейчас проходит легендарный кинофестиваль. Украинской телеведущей удалось пообщаться с испанским актером Антонио Бандерасом.

Катя Осадчая также выложила на своей странице в Instagram совместную фотографию с актером.

"Скоро в Светской жизни!!! Антонио Бандерас на фестивале в Каннах представляет ленту Педро Альмодовара "Боль и слава". Наш эксклюзивный разговор скоро в эфире", - написала Осадчая.

Катя Осадчая в Каннах пообщалась с Антонио Бандерасом: яркое фото

Катя Осадчая взяла интервью у Антонио Бандераса (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети также прокомментировали данную фотографию.

  • Какой он уже старый;
  • Супер;
  • С нетерпением ждем;
  • Круто;
  • Юра лучше;
  • Молодец Катя! Всегда приятно вас видеть, а здесь вообще вы украшение Бандераса. Нравятся фильмы с этим актером;
  • Жду с нетерпением;
  • Морячок;
  • Вау, у вас прекрасная работа.

Напомним, что Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики из-за своего образа на День вышиванки.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали стильным выходом.

 

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Новости Украины Антонио БандерасКатя Осадчая
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