Катя Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина

Телеведущая рассказала, чем они с мужем займутся в первую очередь
Катя Осадчая проводит карантин в загородном доме с любимыми мужчинами - мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном. Супруги много внимания уделяют малышу, наслаждаются свежим воздухом и активными играми во дворе, а также экспериментируют на кухне и показывают поклонникам свои кулинарные таланты. Так, недавно пара приготовила домашнюю пиццу и сделали забавное селфи прямо на кухне. Также теледива не забывает демонстрировать стильные и яркие луки - так, она показала новый образ в Instagram, а заодно рассказала, чем они с Юрием в первую очередь займутся после окончания карантина.
На снимке Осадчая запечатлена сидящей на диване в джинсах и оригинальной белой блузе с оголенными плечами, похожей на корсет. На лице телеведущей нанесен нежный макияж с акцентом на глаза. Она дополнила образ цепочкой на шее и модными заколками в волосах, которые убрала назад.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Катя назвала 3 вещи, которые им с мужем уже не терпится сделать.
"Всі вже придумали, що одразу зробите після закінчення карантину, в першу чергу? В нас - поїхати до батьків, - з’їсти суші, :) - гуляти по центру Києва", - поделилась Осадчая.
Подписчики звезды принялись рассказывать о своих планах, а также восхищаться ее красотой и милым луком в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном устроили вылазку на природу и поделились живописными фото.