Катя Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина

Катя Осадчая проводит карантин в загородном доме с любимыми мужчинами - мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном. Супруги много внимания уделяют малышу, наслаждаются свежим воздухом и активными играми во дворе, а также экспериментируют на кухне и показывают поклонникам свои кулинарные таланты. Так, недавно пара приготовила домашнюю пиццу и сделали забавное селфи прямо на кухне. Также теледива не забывает демонстрировать стильные и яркие луки - так, она показала новый образ в Instagram, а заодно рассказала, чем они с Юрием в первую очередь займутся после окончания карантина.

На снимке Осадчая запечатлена сидящей на диване в джинсах и оригинальной белой блузе с оголенными плечами, похожей на корсет. На лице телеведущей нанесен нежный макияж с акцентом на глаза. Она дополнила образ цепочкой на шее и модными заколками в волосах, которые убрала назад.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя назвала 3 вещи, которые им с мужем уже не терпится сделать.

"Всі вже придумали, що одразу зробите після закінчення карантину, в першу чергу? В нас - поїхати до батьків, - з’їсти суші, :) - гуляти по центру Києва", - поделилась Осадчая.

Подписчики звезды принялись рассказывать о своих планах, а также восхищаться ее красотой и милым луком в комментариях.

Як дівчинка на цьому фото

Я вибачаюсь, а хіба із закінченням карантину зникне небезпека їсти їжу, яку неможливо термічно обробити?

Фея

Катя - Ви красуня! Звідки такий гарний топ?

В мене теж бажання з'їсти суші. Мрію про це увесь карантин!

Як завжди чарівна і красива

зустрітися зі всіма, кого хочеться обійняти))

Встреча с дорогими людьми и шопинг!

нереальна

У мене точно такi ж самi плани!)))))

Красавица

Искать новую работу

Полечу в Ниццу!

Катя, а чей белый топ на вас, подскажите пожалуйста, давно ищу подобный

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном устроили вылазку на природу и поделились живописными фото.