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Катя Осадчая в блестящем мини сверкнула бесконечными ножками и смелым декольте

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Ведущая показала свой нарядный рабочий образ

Катя Осадчая вернулась к активной работе, ведь с послаблением карантина светская жизнь закрутилась и звезды вновь готовы раскрывать ей свои секреты и делится откровениями. Так, она меняет образы как перчатки для съемок своей традиционной программы "Светская жизнь" и показывает, в чем вскоре появится на экране. Так, ведущая продемонстрировала пикантный роскошный лук в коктейльном платье-мини молочного цвета с люрексовой серебрянной нитью.

Соблазнительный наряд со спущеной линией плеча и руквами-буфами позволил ей обнажить линию декольте, а его длина – сверкнуть стройными длинными ножками. Катя обула лодочки, а в качестве аксессуара выбрала традиционную шляпку и объемные масивные свисающие серьги.

"Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще) бережіть себе і близьких", - написала Катя.

Катя Осадчая показала стройные длинные ножки в нарядном мини (фото: instagram.com/kosadcha)

"Краса!" - не удержалась от комплимента под фото певица Гайтана. Поклонники ведущей разделили ее мнение.

Катя Осадчая для съемок выбрала соблазнительное мини с люрексом (фото: instagram.com/kosadcha)

  • Катю, Ви неймовірно красива! Я Вами захоплююся!
  • Красуня
  • Чудова
  • Дуже гарна
  • Нереальная красотка
  • "А ноги, а ноги, а ноги, ноги, ноги...Такие ноги-ноги, даются лишь немногим!"
  • Найкраща і найкрасивіша
  • Сукня неперевершена як і Катя

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились совместным рабочим фото, на котором позируют в нарядных образах. Ведущий с нежностью смотрит на жену, а она – улыбается в камеру.

Автор: Lite

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