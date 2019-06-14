"Кардашьян так не трудится": Леся Никитюк блеснула фигурой в роскошном платье

Леся Никитюк и дня не проводит, чтобы не показать своим поклонникам новый образ. Это уже превратилось в своеобразную традицию от украинской телеведущей – "рубрика" от Леси "мой образ дня". На этот раз ведущая показала образ в роскошном вечернем платье. И даже заинтриговала многотысячную армию фанатов новым шоу!

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Никитюк показала новое короткое видео. На нем она, как всегда, любуется своим ярким отражением в зеркале. Телеведущая примеряет вечернее платье в пол с разрезом и пикантной зоной декольте. Платье полностью обшито сиреневыми пайетками, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. Смотрится очень эффектно. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

"Ким Кардашьян так не трудится, как я", - с юмором комментирует видео Леся.

При этом Никитюк интригует поклонников новым шоу, который должен стартовать уже этой осенью на "Новом канале". Однако на данный момент телеведущая не может делиться всеми подробностями.

"Друзья, приоткроем занавес – продолжаем шить наряды на умопомрачительный проект, который стартует осенью на "Новом канале". Это абсолютно новый проект… Не буду приоткрывать занавес, а то еще меня возьмут на штраф-площадку. Но будет очень красиво", - отмечает Леся.

Кстати, незадолго до этого Никитюк уже показывала не менее соблазнительный образ. Тогда ведущая готовилась к съемках финального выпуска нового сезона шоу "Хто зверху?". Никитюк вновь записала видео, на которых красовалась в облегающей юбке и топе телесного цвета. Наряд как нельзя лучше подчеркнуло достоинства фигуры ведущей.

Также Леся Никитюк показала, как трансформировалось мамино платье. Более того, Леся даже снялась в одном из эфиров "Хто зверху?" в этом наряде. Вышло очень современно. Не скажешь, что платье 70-х годов прошлого века.