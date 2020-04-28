Каратино стайл: Осадчая в платье-хамелеоне засветила стройные ножки и показала кудрявого Горбунова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущие восхитились передовыми технологиями на суперфинале Голоса страны-10

Катя Осадая и Юрий Горбунов благодаря современным технологиям "переместились" из дома в студию Голоса страны-10 и блестяще провели зрелищный суперфинал вокального проекта, победителем которого стал подопечный Тины Кароль, Роман Сасанчин. Ведущие совершили "путешествие в пространстве" благодаря голограмме. Катя для отвественного выхода в прямой эфир выбрала оргиальное платье-хамелеон, а Юрий засветил новую прическу.

Так, звездная пара поделилась фото в образах с суперфинала и позволила поклонникам рассмотреть свои луки детально. Катя облачилась в переливающееся сине-красное платье-хамелеон из люрексовой ткани. Наряд оригинального кроя позволил теледиве обнажить стройные длинные ножки. Она дополнила торжественный образ серебрянными серьгами-кольцами, цепочкой и массивным кольцом в виде цветка. Юрий же облачился в смокинг с галсуком-бабочкой. Поклонники заметили изменения в образе ведущего.

"Ми з Юрієм Горбуновим і телепортувлися в студію і проекцією були з учасниками на сцені, і об’єднували чотири різні точки включення тренерів і навіть на відстані вручали кубок переможцю. Круто, що все це стало реальністю і навіть в складних умовах карантину і ізоляції всіх від всіх, ми це зробили", - написала ведущая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Красивые капец. Юра кудрявый", - подметила одна из подписчиц теледивы . "Карантино стайл", - ответила Катя. "Платье очень гармонично смотрелось. Нравится Ваша пара, не хочу показаться некорректной, но Юрию лучше, когда он с короткой стрижкой", - написала одна из поклонниц пары. "Карантин вносит свои коррективы в стиль", - призналась ведущая.

Образ неймовірний. Ефір просто казковий, а дует Тіни та Дана магічний

Идеальное фото

Дуже красива, Катерино! Сукня – вогонь

Катюша! Вы- супер! Умница!

Сукня шикарна

Чарiвна

Шикарная девушка в шикарном платье

Катя, ви неймовірно позитивні в будь-якому одязі. Красуня

Просто супер

Красивые

Ну, сукня просто надзвичайна

Скриншот комментариев

Юрий также показал на своей страничке пару снимков с женой и восхитился технической революцией. "Пів року тому,коли стартував 10 ювілейний сезон Голосу країни , ми навіть уявити не могли що суперфінал буде таким! Карантин не тільки диктує свої умови але і стає рушієм великого прогресу! Цей суперфінал став повністю інноваційним! Ми з Катериною з‘являлися на сцені за допомогою голограми на прозорому екрані,зіркові тренери з своїх домівок коментували виступи учасників онлайн,а іноземні учасники співали з дому за тисячі кілометрів! Всі учасники були ізольовані один від одного. Сучасні технології,доповнена реальність,голограми, високотехнологічна сцена-цей випуск,точно увійде в історію телебачення! Пишаємось, що ми є його частиною! Майбутнє наступило!" - заявил он.

Ранее Катя Осадчая в летящем платье похвасталась новым спортивным увлечением на карантине.