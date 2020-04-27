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После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом "в раю"

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2020 - 12:51
После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом "в раю"
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся фантазирует о райском отдыхе

Домашняя самоизоляция успела утомить многих украинцев. Однако карантин продлен до 11 мая, поэтому нам все еще остается гадать, чем занять себя дома. Украинские селебритис также находят себе различные занятия: тренировки, готовка, чтение книг и просмотр любимых сериалов. А также — мечты и планы на будущее! К примеру, Леся Никитюк уже запланировала себе масштабное путешествие, в которое хотела бы отправиться после карантина. А чтобы мысли материализовались, телеведущая решила их подкрепить яркими фото.

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала вдохновляющие фото со своего прошлогоднего отдыха на Мальдивах. Напомним, что в январе 2019 года Никитюк похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах. Красотка опубликовала десятки фото и видео с райского места, где успела показать целую коллекцию ярких купальников.

“Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20ти лет не знала, как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы...но всегда знала, как правильно там повисеть. 49-й купальник”, — подписала как-то одно из фото Леся.

И вот, Никитюк отыскала в архивах несколько фото, сделанных во время экзотического завтрака на фоне лазурной воды.

“Добрий Мальдівський ранок)) Давайте сьогодні заплануємо поїздки!!! Так сказать #ойпослєкарантіназагуляю. Хто куди рване рєбятки? P.s. Ми рванем знімати 2й сезон ЛеМаршрутка”, — подписала серию фото Леся и заинтриговала поклонников своей программы о путешествиях по Украине “ЛеМаршрутка”.

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом &quot;в раю&quot;

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом &quot;в раю&quot;

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры леси поспешили оставить свои комментарии и планы под ее новыми фото:

  • “Все банально, просто в ліс чи поле”
  • “На шашлычки”
  • “Чекаю свою заброньовану поїздку до Ісландії”
  • “Рвану на роботу, шоб заробити на відпочинок))”
  • “В этом году похоже только на кухню, в спальню и в гостинную)) А как хочется на Доминикану!”
  • “Однозначно нікуди”
  • “Просто на вулицю чи в парк (де є люди)”
  • “В Железный Порт на море”

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом &quot;в раю&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, предлагаем также посмотреть несколько фото с поистине райского отдыха Леси на Мальдивах в прошлом году.

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом &quot;в раю&quot;

“Пофоткалась і знов - Фіалка розцвіла”

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом &quot;в раю&quot;

"Никогда ещё катание на велосипеде не было таким экзотичным как на Мальдивах)) Можно долго кататься, разглядывать красоту и въехать не в столб, а в пальму)) А вот это уже экзотика"

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом &quot;в раю&quot;

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свой необычный праздничный лук на Пасху.

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