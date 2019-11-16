Каменских высказалась о возвращении дуэта Потапа и Насти и беременности

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица подробно озвучила свое меню на день

Настя Каменских и Потап по возвращению из Мексики тут же приступили к работе. Настя успела сняться в телеверсии концерта "Вечер премьер с Катериной Осадчей" и восхитила ярким появлением в компании мамы Лидии и звездой кресной – Аллы Кудлай. Теперь же певица выикроила свободную минтку и решила выйти в прямой эфир Instagram. Она ответила на вопросы поклонников, которые их больше всего беспокоят.

Так, артистка высказалась о воссоединении дуэта Потап и Настя. Она отметила, что каждый из артистов делает успешные сольные проекты, но и не исключает, что однажды объединится с мужем ради яркого творческого эксперимента.

"У нас так хорошо получается по отдельности. Зачем Потапу и Насте собираться, чтобы что-то петь? В любом случае, если мы соберемся, то это будет все равно не сейчас. Потому что я строю свою карьеру за границей и так круто все выходит, Лешка кайфует – у него столько проектов и всего! Потап и Настя – это был офигеный проект, и наверняка, если мы решимся что-то сделать, то это будет бомбическая штука. Но никто не делает шаг назад, все идут только вперед", - заявила Настя.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Настя ответила, когда же ожидать пополнение в семье, ведь вопрос о беременности больше всего беспокоит ее поклонников и журналистов.

"Когда Вселенная решит, тогда и будет пополнение. Я не контролирую этот процесс", - казала певица.

Также NK призналась, что после отдыха в Потапом в Мексике они оба изрядно сбросили вес. "Мы приехали похудевшие – много тренировались, следили за питанием и вообще не пили алкоголь", - поделилась достижениями артитка.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя рассекретила вое подробное меню на день. "Я питаюсь пять раз в день – это хорошо запускает мой метаболизм. Я пыталась есть три раза в день и мне было дискомфортно. Это три основных приема пищи и два перекуса. На заврак – овечий йогурт с киви либо овсянку с печеным яблоком. Перекус через 2-3 часа – белковый или обычный омлет и огурец. Обед – немножко гречки и либо белая рыба, либо котлеты из кролика. Перекус – что-то белковое либо 2-3 орешка. На ужин где-то в семь вечера я ем рыбу с овощами", - пояснила она.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Артиста поясниила, почему ложится спать в девять вечера, а в шесть уже выходит на пробежку.

"Мне никогда не сложно было рано вставать. Я – жаворонок. Самое сложное – заставить себя рано ложиться спать. Когда у тебя огромные цели и ты понимаешь, что нужно больше времени, соотвественно, нужно рано ложиться, чтобы рано вставать и добиваться своих целей. Я успеваю намного больше чем любой другой человек и получаю от этого огромное удовольствие", - заверила она.