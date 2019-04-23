Каменских и Потап отдыхают в Париже в одном отеле? Поклонники нашли "зеленую улику" (видео)

Настя Каменских и Потап, похоже, вновь "засветились" вместе во время отдыха. По крайней мере поклонники пары увидели одну значимую деталь на их фото и видео, опубликованных на instagram-страничках.

Так, буквально в один день на страничках Каменских и Потапа появились обновления из Парижа. При этом Потап опубликовала селфи с хештегом #paris на фоне Вандомской колонны в историческом центре столицы Франции.

Потап в Париже на фоне Вандомской колонны (фото: instagram.com/realpotap)

Интересно, что позже в разделе сториз Насти Каменских опубликовала несколько видео, сделаных как раз по приезду в Париж. Так, певица сняла свой роскошный отель внутри, а также во время выхода из него. На видео отчетливо видим уже знакомую Вандомскую колонну!

Наблюдательные поклонники пары сразу же отметили эту деталь!

На видео Насти Каменских из отеля видим Вандомскую колонну, а также на козырьке название отеля - "Ритц"

И все же делать какие-то выводы еще рано. Конечно, о романе певицы и рэпера сплетничают уже давно. Сами исполнители пока что никак не комментируют эти слухи, а от прямых вопросов уходят. Более того, ни Настя, ни Потап никак не комментируют свою личную жизнь в прессе, ограничиваясь лишь общими фразами.

Поэтому нельзя достоверно утверждать, что Настя Камеснких и Потап отдыхают вместе. Быть может, пара отправилась на какой-то корпоратив или совместное выступление.

Зато можно более подробно рассмотреть отдыха Насти. Так, по опубликованному видео также становится ясно, что Каменских остановилась в отеле "Риц" в Париже, напротив которого и находится Вандомская колонна. Одна ночь в этом отеле обойдется минимум в $1000.

Также Настя уже прогулялась по Парижу и сделала знаковое фото в этом городе - с Эйфелевой башней.

Напомним, ранее похудевшая Каменских в тренче восхитила внешним видом.

Кстати, Настя Каменских продемонстрировала насыщенную тренировку в зале, показав, какие упражнения обычно выполняет.