Каменских показала, как они с Потапом проводят отпуск в любимой Мексике (видео)

Певица поделилась красочным видео с любимым мужем
Яркая парочка Потап и Настя Каменских уже во второй раз отправились в отпуск в Мексику, где совмещают пляжный отдых с рабочими моментами. Певица активно развивает свою карьеру в Латинской Америке и успешно продвигает свои композиции на местном рынке. А также успевает насладиться пляжным релаксом в Тулуме с любимым мужем, который сейчас уехал в Канкун, чтобы провести время с сыном Андреем. Мальчик отдыхает там с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Наташей.
Настя тем временем решила показать поклонникам, как проходит ее долгожданный отпуск. На своей странице в Instagram певица опубликовала красочное видео, от которого так и веет счастьем и любовью.
В ролике показано, как Каменских и Потап катаются на велосипедах, нежничают у бассейна, бегут по пляжу и другие милые совместные моменты.
"Mexico time. Вот так мы проводим свой долгожданный отпуск в любимой Мексике.
А что бы вы выбрали для отдыха зимой? Горы, снег и лыжи/сноуборд или пляж, океан и солнце? Напишите мне в комментариях", - написала артистка под публикацией.
Видео: Настя Каменских и Потап в Мексике (instagram.com/kamenskux)
Поклонники остались очарованы милым видео и поспешили оставить свои отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, соблазнительная Настя Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини на отдыхе в Мексике.