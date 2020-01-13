Каменских показала, как они с Потапом проводят отпуск в любимой Мексике (видео)

Яркая парочка Потап и Настя Каменских уже во второй раз отправились в отпуск в Мексику, где совмещают пляжный отдых с рабочими моментами. Певица активно развивает свою карьеру в Латинской Америке и успешно продвигает свои композиции на местном рынке. А также успевает насладиться пляжным релаксом в Тулуме с любимым мужем, который сейчас уехал в Канкун, чтобы провести время с сыном Андреем. Мальчик отдыхает там с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Наташей.

Настя тем временем решила показать поклонникам, как проходит ее долгожданный отпуск. На своей странице в Instagram певица опубликовала красочное видео, от которого так и веет счастьем и любовью.

В ролике показано, как Каменских и Потап катаются на велосипедах, нежничают у бассейна, бегут по пляжу и другие милые совместные моменты.

"Mexico time. Вот так мы проводим свой долгожданный отпуск в любимой Мексике.

А что бы вы выбрали для отдыха зимой? Горы, снег и лыжи/сноуборд или пляж, океан и солнце? Напишите мне в комментариях", - написала артистка под публикацией.

Видео: Настя Каменских и Потап в Мексике (instagram.com/kamenskux)

Поклонники остались очарованы милым видео и поспешили оставить свои отзывы.

Такая классная

Однозначно солнышко и моречко! Хорошего отдыха,Вам

какие же вы счастливые!!! Дай вам Бог сыночка или красавицу доченьку!!!

Настоящие!

Пока нет детей можно так отдыхать))

А вы отдыхаете с Потапом и его сыном ??Выдела у Потапа фотографии с сыном,и не понятно вы вместе или раздельно

Счастливая такая. Приятно смотреть и радоваться за Вас

Дуже гарно і ніжно. От і ідея для нового кліпу

Крутяк видео вы прекрасная пара)))

Я тоже за океан и пальмы. красивые, счастливые

Счастья вам на многие годы

Как кайфово

Счастливая, ведь это главное для женщины

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, соблазнительная Настя Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини на отдыхе в Мексике.