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Почти "Камасутра": Холостяк 9 с невестой впечатлили оригинальной тренировкой

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Парочка показала необычные парные упражнения

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова стараются разнообразить свою самоизоляцию и сделать домашние будни интересными и насыщенными. Парочка обожает смотреть сериалы и вместе готовить, а недавно у них появился малыш – милый котенок по кличке Каспер, который сразу стал любимцем поклонников пары. Даша призналась, что питомец – тренировка перед детками, и ей доставляет огромное удовольствие заботиться о крошке. А Никита даже на карантине не сбавляет обороты и продолжает занятия спортом. Он придумал оригинальную тренировку, в которой задействовал любимую.

Сладкая парочка показала видео своих спортивных экспериментов в Instagram. Влюбленные "использовали" друг друга в качестве тренажера и дополнительного веса, а также демонстрировали чудеса акробатики и синхронной, слаженной работы.

"Оставаться в отличной форме на карантине просто. Вот моя программа:
—берем любимую девушку.
—импровизируем.
Как бы назвать эту тренировку?" - поинтересовался экс-холостяк.

Поклонники включили фантазию и предложили свои оригинальные варианты. Также их умилила забавная реакция котенка на действия хозяев.

  • Почти как "Камасутра"
  • Кумедно,але дуже цікаво
  • Главное удержаться,чтоб зубы остались целыми
  • Круто вы придумали
  • Бомбезно, ви круті
  • Клас, молодці
  • Две половинки
  • Идеально, хорошие упражнения!
  • Какие вы молодцы, просто супер
  • Крутые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Никита Добрынин пришел в восторг от домашнего карантинного образа своей возлюбленной.

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