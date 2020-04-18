Почти "Камасутра": Холостяк 9 с невестой впечатлили оригинальной тренировкой

Парочка показала необычные парные упражнения
Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова стараются разнообразить свою самоизоляцию и сделать домашние будни интересными и насыщенными. Парочка обожает смотреть сериалы и вместе готовить, а недавно у них появился малыш – милый котенок по кличке Каспер, который сразу стал любимцем поклонников пары. Даша призналась, что питомец – тренировка перед детками, и ей доставляет огромное удовольствие заботиться о крошке. А Никита даже на карантине не сбавляет обороты и продолжает занятия спортом. Он придумал оригинальную тренировку, в которой задействовал любимую.
Сладкая парочка показала видео своих спортивных экспериментов в Instagram. Влюбленные "использовали" друг друга в качестве тренажера и дополнительного веса, а также демонстрировали чудеса акробатики и синхронной, слаженной работы.
"Оставаться в отличной форме на карантине просто. Вот моя программа:
—берем любимую девушку.
—импровизируем.
Как бы назвать эту тренировку?" - поинтересовался экс-холостяк.
Поклонники включили фантазию и предложили свои оригинальные варианты. Также их умилила забавная реакция котенка на действия хозяев.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Никита Добрынин пришел в восторг от домашнего карантинного образа своей возлюбленной.