Камалия раскрыла диету, которая помогает ей оставаться стройной

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Певица Камалия давно следует специальной диете, о чем рассказала в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певица Камалия рассказала в прямом эфире «Зірковому шляху», что помогает ей оставаться в прекрасной форме.

«Если мне нужно очень быстро подготовиться к съемкам, я придерживаюсь разгрузочного питания, – поделилась Камалия в интервью «Зірковому шляху». – То есть устраиваю дни, когда в моем рационе узвар, смузи и легкие супчики».

Певица дала несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут быстро сбросить лишний вес.

«Ешьте часто и в небольшом количестве. Выберите тарелку размером с ваш желудок, – сказала Камалия во время эфира «Зірковому шляху». – Соблюдайте перерывы между принятием пищи: ешьте каждые два или три часа. Главное – не доводить себя до такого состояния, когда вы готовы съесть слона».

Желательно ужинать не позже, чем за три часа до сна. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно пересмотреть свой рацион и заниматься фитнесом.

«Наши предки очень много двигались, – напомнила певица подписчикам «Зіркового шляху», – наше тело создано для того, чтобы работать физически. А мы ведем малоподвижный образ жизни, хотя человеку нужно проходить как минимум 10 тысяч шагов. Нас учили в университете физического воспитания и спорта, что час интенсивной ходьбы заменяет полчаса бега».

Кроме того, певица уже в детстве видела, как нужно относиться к своему здоровью.

«Мой дед просыпался в шесть утра, открывал балкон и интенсивно занимался зарядкой, потом шел в душ и обливался холодной водой, – поделилась Камалия детскими воспоминаниями в эфире «Зіркового шляху». – Желательно хотя бы 15 минут выполнять физические упражнения. Это будет лучше, чем вообще ничем не заниматься».

Автор: Юля Петрова