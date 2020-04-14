Камалия ошеломила признаниями о своих сбывшихся кошмарах

Камалия с мужем - бизнесмен Мохаммад Захур (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Психолог также прокомментировала тему снов

Певица Камалия рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о двух странных снах, которые оказались пророческими. Камалии приснилась катастрофа, которая не оставила равнодушным весь мир.

«За неделю до того, как сбили малазийский самолет на территории Украины, мне приснился сон, что я тоже лечу в самолете, – рассказала певица в программе «Зірковий шлях». – Сначала я стояла на балконе. Смотрю, летит самолет с жутким ревом, и уже в следующую секунду я оказываюсь в его салоне, вижу панику, слышу плач и крики людей. Оказавшись возле пилота, я слышу, как он говорит: «Отводим от жилых домов». И потом все, какой-то взрыв, я вижу, как бы со стороны, огонь и через неделю объявляют эту страшную новость».

Психолог Светлана Арефния объяснила, что во снах могут отображаться наши тревоги: про свою жизнь и жизнь близких.

«Но ни в коем случае не надо думать, будто этот сон может осуществиться», – предупредила психолог.

Второй сон певицы тоже оказался вещим.

«Мне когда-то приснилось, что у меня выпал зуб с кровью, и вскоре умер мой дедушка, – поделилась Камалия на канале «Украина». – Когда выпадает зуб, особенно с кровью, – это означает смерть близкого родственника».

«С одной стороны считается, что сны – это работа нашего подсознания, нашего мозга, который пытается или воспроизводит те события, которые человек пережил. Но в своей какой-то интерпретации, – объяснила психолог Светлана Арефния. – С другой стороны – это все же защитный механизм, который помогает человеку пережить тревожные события и найти решение».

Напомним, ранее Камалия раскрыла правду о взаимоотношениях с супругом.