KALUSH Orchestra споют на Евровидении 2022: дата и номер выступления

Организаторы Евровидения 2022 провели новую жеребьевку, определив номер выступления KALUSH Orchestra.
Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
KALUSH Orchestra выступят с песней Stefania шестыми в первом полуфинале 10 мая.
66-й международный песенный конкурс будет состоять из двух полуфиналов и финала (10, 12, 14 мая). Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.
В Евровидении 2022 примет участие 40 стран, представители которых будут состязаться в итальянском Турине в спортивно-концертной арене Пала-Альпитур. Она вмещает 16 600 зрителей.
В полуфиналах выступят 35 стран, а 5 стран по квоте сразу будут в финале. Их называют "большой пятеркой": это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания.
Отметим, что букмекеры прогнозируют украинцам и их песне Stefania победу с огромным отрывом.
Главные конкуренты KALUSH - итальянцы Mahmood & Blanco с песней Brividi. Третье место отдают шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.
Отметим, что участники группы ранее заявили, что в любом случае примут участие в конкурсе - их покажут либо в записи, или же они поедут на конкурс, если война закончится раньше.
Россию от участия в Евровидении отстранили 25 февраля.
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