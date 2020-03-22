Какой пухляш: Ким Кардашьян растрогала архивным фото с крошкой-сыном

Ким Кардашьян – одна из тех звездных мам, которая старается проводить время с детьми творчески и креативно. Особенно в период вынужденной самоизоляции во время карантина из-за коронавируса. 39-летняя светская львица с самого начала отнеслась к пандемии коронавируса с крайней серьезностью. Она активно ипользовала свой аккаунт в сети Instagram и других социальных сетях, чтобы максимально быстро и детально донести важную информацию о вирусе своим фолловерам. А это больше 163 млн подписчиков в одном только Instagram. Ким продолжает хоть как-то развлекать и напоминать о себе поклонникам.

Ранее Кардашьян неоднократно отмечала, как же сильно она скучает по сестрам. Они ведь тоже сейчас в изоляции в своих домах. Неудивительно, что суперзвезда пришла в ужас, когда ее любимая сестра Хлои Кардашьян начала кашлять. Старшая Ким сразу позвонила семейному врачу с целью проконсультироваться о здоровье своей сестры. Причиной столь незамедлительной реакции суперзвезды является тот факт, что многие штаты на законодательном уровне вынесли указания об ограничении перемещения населения граждан США. Власти страны всерьёз обеспокоены здоровьем своей нации! Поэтому нарушать режим самоизоляции разрешено лишь в самых крайних случаях, например, для покупки продуктов или походу к врачу.

По причине закрытия всех школ даже звездные родители ищут, чем бы занять своих детей. Кардашьян, кажется, нашла весьма оригинальный выход из данной ситуации. На своей страничке Instagram суперзвезда поделилась интересным видео в сториз, где продемонстрировала набор для выпечки от пекарни Solvang Bakery. Основным компонентом, конечно же, было домашнее печенье, которое дети смогли украсить разноцветным узорами из глазури.

В дополнении к этому милому видео Ким поделилась архивным фото, на котором позирует со своим старшим сыном. На фото Сейнт Уест еще совсем маленький. Как известно, Ким является многодетной матерью четверых детей: 6-ти летней Норт, 4-летнего Сейнта, двухлетней Чикаго и самый маленький – 10-ти месячный Псалм.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Во время самоизоляции Ким просматривает старые фотографии и делится архивными фото со своими подписчиками. Она объяснила, что фото с маленьким Сейнтом на самом деле является скриншотом из известного реалити-шоу «Семейство Кардашьян». И вспоминая те дни, она не может поверить, какой же пухлой малюткой был её сынок Сейнт.

«Это скриншот из «Семейства Кардашьян». Посмотрите на этого пухляша Сейнта! Господи, это же мой ребёнок! Как же я скучаю по тем временам!» — подписала трогательный кадр с сыном Ким.

На другой фотографии, где Ким умиляется украшением на выпечки, она также рекомендуют своим подписчикам, в особенности молодым матерям, которые не знают, чем увлечь собственных детей, обратить внимание на новое мобильное приложение для детской йоги.

«Если вы хотите, чтобы ваши детки были активными и подвижными, обязательно установите его!» — рекомендует своим фолловерам звезда реалити-шоу.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала уникальное архивное фото из 90-х.