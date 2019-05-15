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"Какой он прекрасный!" Оля Полякова пришла в восторг от сына Анны Седоковой


Певица поделилась новыми фото подросшего сына Гектора

Анна Седокова гордится своей аппетитной фигурой и регулярно демонстрирует ее, чем нередко вызывает негативную реакцию в сети. Некоторые подписчики считают, что ей не пристало слишком уж оголяться, ведь она мать троих детей. Однако певица с ними не согласна и уверена, что это не должно мешать женщина показывать свою привлекательность и наслаждаться жизнью. При этом детишек она тоже показывает. Так, артистка опубликовала подборку новых фото трехлетнего сыночка Гектора в своем Instagram.

На снимках малыш запечатлен за столом с коробочкой чипсов - на разных кадрах фотограф поймал самые разные эмоции на лице ребенка. То он серьезен и задумчив, то улыбается, то явно чем-то возмущен или удивлен.

"Выбираем #moodoftheday by Héctor! Кто ты сегодня? 1-2–3-4-5? Я всегда 1 или 2", - прокомментировала Седокова.

 

Фото: сын Анны Седоковой Гектор (instagram.com/annasedokova)

Милые снимки не оставили равнодушным никого - даже звездную коллегу Анны, известную певицу Олю Полякову.

"Какой он прекрасный!" - оставила она восторженный комментарий.

Отметим, что Полякова и сама любительница обнажиться в сети, при этом артистка воспитывает двоих дочерей.

Остальные пользователи сети поспешили присоединиться к ней и оставили множество умиленных отзывов о малыше Гекторе.

  • "Він на всіх красавчик"
  • "Как будто он похож на Ивана Дорна))"
  • "Анна, у вас потрясающей красоты малыш"
  • "Моника и Гектор похожи на вас! Только Алина на папу))"
  • "Рожайте еще) у вас такие прекрасные дети получаются"
  • "Хороший пупсик"
  • "Какой же он красивенный"
  • "Какой он сладенький"
  • "Кукусик"
  • "Какой же он красавчик"
  • "Какой большой уже мальчуган!"
  • "Апельсинчик))"
  • "Золотой ребёнок, красавчик, эмоциональный, мамина генетика"

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе на море с тремя детьми. 

Мы также писали, что полуобнаженная Анна Седокова взволновала сеть пикантным фото.

Кстати, Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика. 

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