Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Телеведущая поделилась радостной новостью
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении в своей семье. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а заодно и показала нового члена семьи - и он просто очарователен!
Оказалось, что они решили завести кролика и купили серого малыша. Леди Ле тут же устроила с ним яркую фотосессию во дворе. Знаменитость позировала, сидя не пеньке и держа крольчонка на руках.
Отметим, что при этом Никитюк предстала в очень нежном и милом образе - розовом коротком топе и мини-юбке. Свои роскошные светлые локоны она оставила распущенными, а на лице ведущей нет ни грамма макияжа.
Судя по кадрам, собака Леси Рафик не на шутку заинтересовался новым питомцем.
Леся Никитюк очаровала нежным розовым нарядом и показала нового члена семьи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался", - прокомментировала фото юморная артистка.
Пользователи сети пришли в восторг от милого пушистого комочка и оставили Никитюк немало советов по уходу за кроликами.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Леся Никитюк с экстремальным макияжем озадачила поклонников - ведущая перевоплотилась в дочь Перуна Магуру.
Также мы писали, что Леся Никитюк показала оригинальные фото в неординарной компании и предложила выбрать свой лучший лук.