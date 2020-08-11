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Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Вторник 11 августа 2020 12:37
Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая поделилась радостной новостью

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении в своей семье. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а заодно и показала нового члена семьи - и он просто очарователен!

Оказалось, что они решили завести кролика и купили серого малыша. Леди Ле тут же устроила с ним яркую фотосессию во дворе. Знаменитость позировала, сидя не пеньке и держа крольчонка на руках.

Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Отметим, что при этом Никитюк предстала в очень нежном и милом образе - розовом коротком топе и мини-юбке. Свои роскошные светлые локоны она оставила распущенными, а на лице ведущей нет ни грамма макияжа.

Судя по кадрам, собака Леси Рафик не на шутку заинтересовался новым питомцем.

Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьиКакой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Леся Никитюк очаровала нежным розовым нарядом и показала нового члена семьи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался", - прокомментировала фото юморная артистка.

Пользователи сети пришли в восторг от милого пушистого комочка и оставили Никитюк немало советов по уходу за кроликами.

  • Не мала Леся клопоту , купила кроленя
  • Просто в бабулі вже є кроляча шапка
  • Красота и милота
  • Я теж Інка!!! Мені мама теж завжди казала, будеш жити з собакою надворі під підїздом!!! Леся, ми Вас обожнюємо за справжність!!!!
  • Ах эти ноги ноги
  • Навіть не знаю, хто тут миліше
  • Ой яке гарне кроленятко)
  • Какой миленький
  • Класний кролик
  • Ой какой красивый кролёнок
  • Бабушка привыкнет, а Рафик молодец не растерялся, притворился другом, а сам думает, вот это еда. шутка
  • Боже як це мило
  • Классное приобретение!

Какой миленький! Леся Никитюк показала нового члена семьи

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Леся Никитюк с экстремальным макияжем озадачила поклонников - ведущая перевоплотилась в дочь Перуна Магуру.

Также мы писали, что Леся Никитюк показала оригинальные фото в неординарной компании и предложила выбрать свой лучший лук.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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