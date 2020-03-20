Какой красивый: Ирина Билык показала, как развлекает сына во время карантина

Украинская поп-дива Ирина Билык из-за карантина вынуждена была отменить серию своих концертов по Украине. Однако певица не унывает и находит плюсы в каждой ситуации - так, сейчас у нее появилась возможность больше времени проводить со своими детьми. Напомним, что у 49-летней звезды двое сыновей - старшему Глебу уже 20 лет, а младшему Табризу от брака с продюсером и художником Асланом Ахмадовым всего четыре.

На своей странице в Instagram Ирина показала, как они с малышом проводят время - мама с сыном отправились на прогулку подышать свежим воздухом. Довольный Табриз запечатлен за рулем игрушечного автомобиля. При этом заботливая мама тепло одела его в куртку и шапочку.

"Очень рада, что наконец-то могу уделить предостаточно времени своим любимым сыновьям - Глебу и Табризу. А кому вы посвящаете своё свободное время в период карантина?" - написала Билык под публикацией.

Фото: Ирина Билык на прогулке с сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики певицы принялись рассказывать о своих буднях на карантине и отметили, что Табриз растет настоящим красавчиком.

Красавчик! Есть в кого!! Очень жаль,что отметился концерт 13 апреля в Харькове.У меня д/р. Очень хотела попасть((

Очень красивый мальчик

Детям,а кому ж ещё?)

Себе , кошке и сестричке

Конечно же супругу и сыночку

Прекрасно,что с семьей!Именно в такое время понимаешь,как важно быть рядом со своими родными.

Також сім'ї виділяю час. Своїм синочкам.

Хорошенький мальчишка)

Боже, какой красивый парень!!! Пустт растёт здоровеньким

Провожу с ребёнком время за уроками и тренировками

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, что Ирина Билык растрогала нежностью с мужем Асланом, который помогает ей в организации концертного шоу.