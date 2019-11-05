Какой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видом

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники считают, что Настя Каменских положительно повлияла на мужа

Потап и Настя Каменских продолжают исследовать Мексику. И если первая половина их отпуска в экзотической стране прошла в состоянии релакса, то вторая обещает быть насыщенной продуктивным деловыми встречами. Певица с мужем-продюсером отправилась покорять местное телевидение и уже успела засветиться в студии нескольких программ! Пара с удовольствием делится с поклонниками фото и посвящается в знаковые события своей жизни. Так, Потап решил похвастаться стильными снимками из Мексики в Instagram.

Рэпер приятно удивил поклонников свои внешним видом – они в один голос заявили, что Потап похудел и помолодел. На одном из снимков он позирует в черном бомбере, темно-синих джинсах по фигуре, футболке с крупным принтом-рисунком и белых кроссовках. На другом запечатлен в бомбере с модным принотом пейсли.

Поклонники предположили, что метаморфозы с внешностью Потапа в лучшую сторону произошли под влиянием любимой жены Насти.

Фото: Потап (instagram.com realpotap)

Я Wonderwoman, и хочу все: Настя Каменских о покорении мирового шоу-бизнеса, секретах идеальной фигуры и любви

Даже невіриться, який він красень

Ой и похорошел, помолодел

А Потопчик-то быстро меняется начал! Похудел и очень заметно быстро

Крутой такой, респект

Помолодел на 10 лет

Вау, супружеская жизнь с Настенькой вам очень на пользу!

Да-да, похорошел

Вы с Настей внешне настолько подходите друг другу

Стройняшка

Какой молоденький стал и ухоженный. Здорово!

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап и Настя Каменских поделились счастливым фото из бассейна, сделанном в известном мексиканском парке. Певица оставила очень романтичную подпись под кадром с любимым.