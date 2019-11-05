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Какой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.11.2019 - 10:56
Какой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видом
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники считают, что Настя Каменских положительно повлияла на мужа

Потап и Настя Каменских продолжают исследовать Мексику. И если первая половина их отпуска в экзотической стране прошла в состоянии релакса, то вторая обещает быть насыщенной продуктивным деловыми встречами. Певица с мужем-продюсером отправилась покорять местное телевидение и уже успела засветиться в студии нескольких программ! Пара с удовольствием делится с поклонниками фото и посвящается в знаковые события своей жизни. Так, Потап решил похвастаться стильными снимками из Мексики в Instagram.

Рэпер приятно удивил поклонников свои внешним видом – они в один голос заявили, что Потап похудел и помолодел. На одном из снимков он позирует в черном бомбере, темно-синих джинсах по фигуре, футболке с крупным принтом-рисунком и белых кроссовках. На другом запечатлен в бомбере с модным принотом пейсли.

Поклонники предположили, что метаморфозы с внешностью Потапа в лучшую сторону произошли под влиянием любимой жены Насти.

Какой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видом

Какой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видомКакой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видом

Какой красавчик! Похудевший Потап покорил цветущим стильным видом

Фото: Потап (instagram.com realpotap)

Я Wonderwoman, и хочу все: Настя Каменских о покорении мирового шоу-бизнеса, секретах идеальной фигуры и любви

  • Даже невіриться, який він красень
  • Ой и похорошел, помолодел
  • А Потопчик-то быстро меняется начал! Похудел и очень заметно быстро
  • Крутой такой, респект
  • Помолодел на 10 лет
  • Вау, супружеская жизнь с Настенькой вам очень на пользу!
  • Да-да, похорошел
  • Вы с Настей внешне настолько подходите друг другу
  • Стройняшка
  • Какой молоденький стал и ухоженный. Здорово!

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап и Настя Каменских поделились счастливым фото из бассейна, сделанном в известном мексиканском парке. Певица оставила очень романтичную подпись под кадром с любимым.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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