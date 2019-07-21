Какие сладкие! Помолодевший Сергей Бабкин растрогал сеть фото с сыном

Известный музыкант и актер Сергей Бабин и его жена Снежана Бабкина месяц назад стали родителями прексрасного малыша с необычным именем Елисей. Артист с радостью приступил к обязанностям молодого отца и с удовольствием проводит время с новорожденным. Сыночек с первых дней стал главным слушателем звездного папы, который играет для него на гитаре и поет. Кроме того, Сергей уже берет Елисея не только с собой на студию, но и на гастроли! Так, на instagram-страничке певец опубликовал душевный снимок с сыном на руках.

Музыкант держит на руках сыночка так, что в кадр попали только маленькие пяточки Елисея. Недавно Сергей поменял цвет волос и стал платиновым блондином. То ли новый имидж, то ли отцовство положительно повлияли на внешность певца – его поклонника заметили, что их кумир заметно помолодел.

"Как ваши выходные, Друзья? Мы с Елисеем Сергеевичем в Днепре, играем тут, завтра гостим у родственничков. Это второе путешествие Сергеевича. И нам так хорошо вместе", - признался Бабкин, рассекретив свои планы на викенд.

Фото: Сергей Бабкин с сыном (instagram.com/babkin_official)

Фото растрогало поклонников артиста настолько, что они не смогли удержать от комментариев в адрес заботливого папы и сладкого малыша.

"Дуже мило!, И вовсе не узнать!", "Ой, деловой Вы. С маленьким талисманом на руках", "Які там солодкі ніжки виглядають", "Вы помолодели. Супер выглядите", "Опа, помолодели лет на 10", "Маленькі ніжки", "Милейшие лапульки, ножульки, пальчульки. Такие же сопят рядом, невозможно не любить", "Класна зачіска, так молодше виглядаєте, Сергію", - не скупились на похвалу фолловеры.

Скриншот комментариев

Также в сториз жена музыканта, Снежана Бабкина поделилась трогательным видео, на котором певец склонился над Елисеем и качает его на руках.

Фото: Сергей Бабкин с сыном (instagram.com/snezhana_babkina)

Ранее Снежана Бабкина ответила на вопросы поклонников о первых днях жизни новорожденного сыночка и рассказала, как малыш впервые поехал на гастроли с папой.

К слову, Сергей Бабкин рассказал, когда осознал, что Снежана – его половинка.