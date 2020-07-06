Какие прекрасные девочки! Маша Ефросинина растрогала нежным фото с мамой и дочкой

16-летняя дочь телеведущей Маши Ефросининой Нана очень редко появляется на страничке своей звездной мамы - девочка не любит публичность и предпочитает не выставлять свою жизнь напоказ. Однако иногда она все же дает разрешение на публикацию совместных фото, обычно, когда это важно для ее мамы. Так, знаменитость поделилась нежным семейным кадром, на котором она запечатлена вместе со своей мамой и дочерью.

На фото женщины мило обнимают друг друга и серьезно смотрят в объектив. Под публикацией Маша поделилась несколькими историями из своего детства, в которых мама всегда поддерживала и вдохновляла ее. Ведущая отметила, что очень важно давать такую поддержку своим родным людям, а также любить и уважать их.

Маша Ефросинина показала редкое фото с мамой и сестрой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"В мои четыре года мама привела меня на балет! Ей сказали: «девочку мы не возьмём- она будет крупной!». Моя мама им подробно рассказала, что они ещё локти будут себе кусать, что упустили великий талант:)

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Когда постарше я расплакалась дома от того, что уже два года танцую на бальных танцах в паре с девочкой, так как все мальчики от меня шарахаются, как от дылды, мама сказала, что не очень-то она всегда любила бальные и, вообще, в народных больше мужественных парней! И отвела меня в ансамбль «Крым».

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О своём первом поцелуе я рассказала маме.. Не подружке, а маме. В школе меня высмеяли, мол, кто так делает?

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Когда мы с классом наклюкались домашним винишком у моей подруги Чибы, ее мама вместе с моей мило уложили нас всех спать...

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Мама с детства и по сей день твердит мне, что я её гордость.. Сегодня, когда я вижу, что моя дочь совершает свои ошибки, я говорю ей слова моем мамы мне: «Доченька, действуй, а я поддержу тебя всегда, даже если от тебя отвернётся мир!»....

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Жизнь устроена так, что маленькой девочкой ты не понимаешь, насколько важна мамина вера в тебя! На ее слова: «Доченька, ты самая красивая девочка на планете!»- Ты несомненно говоришь: « Да ладно, это потому что я твоя дочь».

К ее шёпоту: «Всё будет хорошо, ты справишься»- ты скептически относишься, как к безысходной успокоительной родительской фразе... И только, став самой мамой девочки, ты понимаешь, что, если бы тебе предложили выбрать одну суперспособность, ты определённо бы выбрала умение уберечь свою малышку от жестокости мира..

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Но увы, всё, что реально ты можешь- это просто давать ей веру в себя— своей любовью, поддержкой и уважением её личности ..." - откровенно поделилась Ефросинина.

Подписчики Маши умилились нежным кадром и согласились с ее мудрыми словами.

Слова ніби з мого серця..і в саме серце

Читаю всегда ,любуюсь всегда и восхищаюсь Вами ,

Такие красивые и правдивые слова! Благодарю вселенную, что у меня так же. моя мама-моя душа

Слова настоящей мамы

Какие прекрасные девочки!

Как глубоко и трогательно

Как же всё верно

Маша, спасибо Вам за каждое слово

Як ви схожі. погоджуюсь вами на всі 100%

Маша, спасибо! Очень сильный пост

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Маша Ефросинина в стильном платье завела сеть зажигательным танцем.