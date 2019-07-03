"Какие ноги и бедра!" Тина Кароль обнажилась на камеру, вызвав фурор

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица удивляет фанов пикантными фотосетами все чаще

Тина Кароль раньше избегала откровенных и провокативных образов, предпочитая элегантность и лаконичность в выборе нарядов, но в последнее время все кардинальным образом изменилось. Звезду не узнать – она то и дело радует и восхищает фанов пикантными фотосессиями, демонстрируя на камеру волнующие изгибы стройной фигуры. Одежды на артистке остается все меньше ( она даже решилась на съемку в одном белье!), а восторженных комментариев все больше! Так, на свежем снимке Тина и вовсе решила сразить фанов наповал откровенным образом.

Певица позирует в коротком топе с рукавом и трусиках, слегка повернувшись боком к камере. Она лежит в шезлонге, изящно прикрыв лицо рукой. Пляжный наряд подчеркнул бедра певицы и упругие ягодицы, а также позволил рассмотреть длинные и стройные ноги.

Поклонники отметили, что их любимица в последее время очень изменились, а ее фотосеты стали куда откровенее, чем обычно. Они пришли в восторг от точеной фигуры Тины и даже сравнили ее с моделями Victoria's Secret.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Идеальная, невероятно красивая!", "Это шикарно!", "Очень красивая! После Голоса произошли с тобой какие-то изменения. Влюбилась?!", "Очень женственно!", "Тина,ты что творишь!", "Фигура просто нереальная", "Ребят, это точно Тина? Очень красивая (и сексуальная) фотография!", "Так эротично загораете, ножки это вообще отдельная тема!", "Ты ангел Victoria's Secret?", "Какие бедра и попа!" - не уставали восторгаться фаны.

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль растрогала сеть танцем с 10-летним сыном Вениамином. Мальчик прижался к маме и буквально уснул на ее груди.

Кстати, Тина Кароль восхитила сеть оригинальным «молящим» фото, а поклонники даже назвали его «анегельским».

Также Тина Кароль раззадорила сеть роскошным декольте на чувственном черно-белом кадре.