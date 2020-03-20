Какие же милашки: жена MONATIK’а показала, как они проводят время на карантине

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы множества людей, в том числе и знаменитостей. Из-за карантина и отмены концертов они вынуждены сидеть дома - впрочем, многие наоборот рады такой возможности провести больше времени с любимыми людьми. Так, Ирина Билык отправилась на прогулку с 4-летним сыном Табризом. Дмитрий Монатик (MONATIK) тоже с удовольствием развлекает своих сыновей.

Супруга артиста Ирина опубликовала на своей странице в Instagram очаровательное видео, в котором показала их семейные хроники карантина. Так как на улице солнечная погода, музыкант вместе с детьми дышит свежим воздухом во дворе. Один из мальчиков прыгает на батуте, а звездный папа наблюдает и подбадривает его. Второго сыночка можно увидеть играющим возле детского домика.

"Хроники #карантина или наконец-то полностью посвящены семье и детям... и миллионам идей в голове", - прокомментировала Ирина.

Видео: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinamonatik)

Поклонники пришли в умиление от этой картины и засыпали семейство теплыми отзывами.

Какие же милашки

Наконец-то

Самые любимые

Бережіть себе. Разом ми сила

@irinamonatik как прекрасно

Какие телепузики

Потрясающие

Какие вы чудесные. Мне кажется в этом карантине есть плюсы, люди начинают проводить больше времени с родными, это ведь так прекрасно

Любимые

Обожаю этих маленьких Монатик'ов

У нас так же! Спасибо создателю батутов)

Всем здоровья. Берегите себя и своих роднуличек

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.