Какие милашки: Ким Кардашьян показала уникальные детские фото с сестрой

Кортни и Ким Кардашьян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Звезда буквально засыпала сеть архивными фото

Ким Кардашьян, несмотря на свое амплуа скандалистки и любительницы провокаций, очень семейный человек. Она не устает признаваться в любви своим родителям, детям и сестрам. И особую страсть питает к архивным снимкам. На днях она выложила в сеть целую серию фото с сестрой Кортни, демонстрирующих их веселые детские годы – от игор с куклами до школьных тусовок. На некоторых из них они позируют вместе с отцом – ныне покойным знаменитым адвокатом Робертом Кардашьяном. Такой пост она приурочила к 40-летию обожаемой сестры.

"С Днем рождения, Кортни, я, честно говоря, не могу поверить в жизнь, которой мы жили! Это такая мечта – пройти через все это с такой сестрой, как ты! Ты многому меня научила на протяжении всей жизни. Ты такая удивительная мама и подруга! Не могу дождаться вечера, чтобы отпраздновать это событие с тобой вместе! Я люблю тебя за так сильно, что ты даже не можешь себе представить".

Растроганная Кортни тут же ответила: "Я люблю тебя! Ох, эти фото!"…

Маленькие Ким и Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Не оставили кадры без внимания и фолловеры. "Если вы читаете это, я желаю вам здоровья и успехов", "Невероятно хорошенькие", "Это ужасно мило", "Спасибо, что поделились такими трогательными картинками", "Как ты так можешь быть такой хорошенькой всю жизнь, Ким?! Видимо, ты была такой и в утробе", "Какие милые фото! Они заставляют меня хотеть сестру. Я единственный ребенок"…

Маленькие Ким и Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Позже в сториз Ким она выложила массу фото и видео с так горячо ожидаемой ею вечеринки в честь дня рождения Кортни. Судя по всему, она удалась на славу. Здесь в роскошных нарядах (сама Ким выбрала сияющем черном мини-платье от Versace с глубоким декольте) блистали все члены самой популярной семьи в мире, было множество гостей, веселья, танцев и песен.

Зал для мероприятия был декорировал множеством огней и "говорящих" деталей, прославляющих именинницу: торт в виде обнаженной Кортни, шампанское с ее портретом, салфетки с забавными подписями… Сестры еще не выложили на своих страницах фото с вечеринки, но наверняка тянуть с этим не станут.

Напомним, ранее полуобнаженные Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в рекламе парфюма.