Какие они хорошенькие! Кортни Кардашьян умилила сеть фото с подросшими детьми

Кортни Кардашьян – старшая из известных на весь мир сестер телединастии – не уступает по популярности Ким и Кайли. 41-летняя бизнесвумен участвует в телешоу о семейных буднях Кардашьян, активно ведет свой микроблог, а также занимается собственными проектами.

Но в то же время Кортни часто признается, что она по природе своей домосед и обожает проводить время с семьей и детьми. Звезда – мама троих детей, которых родила от бизнесмена Скотта Дисика. С ним Кортни с 2006-го по 2015-й состояла в гражданском браке. Сын Мейсон Дэш родился в 2009-м году, дочь Пенелопа Скотленд – в 2012-м, а младший ребенок пары Рейн Эстон – в 2014-м. Кортни и Скотт расстались спустя полгода после рождения третьего ребенка, но сохранили дружеские отношения.

Дети Кортни (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Ко всем троим знаменитая мама питает нежные и трогательные чувства, что часто выражает с помощью своей страницы в Instagram. В этот раз она запостила фото всех детей на прогулке, подписав галерею: «Весь мой мир». Разумеется, такой милый пост поклонники не могли оставить без внимания.

Не могу дождаться, когда они вырастут в новое поколение

Они так прекрасны. Ты лучшая мама в мире

Самые хорошенькие дети на земле

Ты умеешь делать милых детей

Ох, твои дети такие хорошенькие

Я в восторге

Ты прекрасная женщина

Твои дети растут так быстро!

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kourtneykardash)

Также Кортни за время карантина сделала несколько фотосессий в вечерних платьях – по всей видимости, таким образом, она хотела утолить жажду светских выходов. На стильных домашних снимках она предстала полуобнаженной, тем самым показав, что ее тело в совершенной форме. К слову, в одном из интервью 41-летняя звезда призналась, что полностью приняла все в своей внешности, включая даже недостатки. Так, по словам старшей Кардашьян, она полюбила даже свои растяжки, что не давали ей покоя еще со школьных времен. Теперь же она не считает нужным их ретушировать и тем более избавляться от них с помощью каких-либо сложных бьюти-процедур.