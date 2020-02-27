Какая живая и настоящая: Настя Каменских показала сладкое утро с Потапом

Несмотря на очень насыщенный рабочий график, Настя Каменских старается поддерживать здоровый образ жизни и держать себя в хорошей форме - не зря же она столько усилий приложила, чтобы похудеть и добиться стройных форм. К этому она приобщила и любимого супруга Потапа - и многие поклонники отмечают, что продюсер заметно похудел и даже помолодел. Когда они в Киеве, пара часто начинает свой день с пробежки и зарядки рано утром.

Именно такое спортивное утро с супругом и их тренером Настя показала на своей странице в Instagram. Артистка запечатлена в обнимку с Потапом в спортивной одежде и шапке из собстенной коллекции, при этом на ее лице нет ни капли макияжа.

Певица также сделала совместное селфи с мужем и тренером, а еще показала чудесные виды на просыпающийся город.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое. 06:00 КИЕВ", - прокомментировала кадры Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети восхищаются их упорством и силой воли и благодарят за мотивацию.

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Красотка

Сама себя в "порядок" привела и Потапа,аж помолодел

Настена! Какая живая и настоящая, прекрасные добрые светлые фоточки утра

Как много в этой жизни зависит от женщины, от её характера

Красиві

Худышки

Пример, а я ленюсь вставать в 6:00 утра, но своими фото вы мотивируете!!! Тоже начну бегать

Крассавчики, но Лёша явно не выспался...)

Так тримати!!!

Потап такой нежный, прям паинька!)

Вы крутячи

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети необычным "аксессуаром".