Какая вкусная! Леся Никитюк озадачила сеть самым "страшным костюмом для девушки"

Леся Никитюк – обладательница не только искрометного чувства юмора, но и точеной фигуры. Теледива умеет посмеяться над собой и другими, причем делает это мастерски и филигранно, именно поэтому Леди Ле снискала народную любовь и признание. Так, во время отдыха в Египте, куда ведущая отправилась после насыщенных съемочных будней, она продемонстрировала в честь Хэллоуина "самый страшный костюм для девушек".

В Instagram теледива опубликовала весьма провокационное забавное фото. На снимке она позирует на залитом солнцем пирсе. При этом фотограф, снимающий звезду, держит в руках румяную булочку, которой полностью закрыл тело Леси. Поклонникам осталось только любоваться стройными ножками ведущей.

"Самый страшный костюм для девушки на Halloween", - прокомментировала Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хлебная" тема заинтересовала поклонников Леси не на шутку – они начали оставлять забавные комментарии вперемешку с комплиментами. Но больше всего их беспокоил вопрос: кто же снимает звезду, ведь в кадре отчетливо видна мужская рука.

Яка симпатична булочка

Сочная свежая булочка

Оригинально

Какая вкусная булочка

А меня больше интересует, чья мужская рука тебе фоткает?

Судя по фигуре Леси, ей это не грозит

Вау, зато вкусный

Тааак, тепер розпочнеться анатомічний аналіз всіх пальців і ногтьових пластин потенційних кавалерів Лесі

Блин, Леся это идея для костюма на следующий год

Донья Батонья!

А чия то ручка тримає ту булочку?

Скриншот комментариев

Кстати, Леся уже вернулась из солнечного курорта в Киев, где вновь приступила к очередным съемкам.

Ранее Леся Никитюк засветила точеную фигуру в бикини на эффектном видео из Египта.