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Какая вкусная! Леся Никитюк озадачила сеть самым "страшным костюмом для девушки"

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Ведущая смутила провокационным снимком

Леся Никитюк – обладательница не только искрометного чувства юмора, но и точеной фигуры. Теледива умеет посмеяться над собой и другими, причем делает это мастерски и филигранно, именно поэтому Леди Ле снискала народную любовь и признание. Так, во время отдыха в Египте, куда ведущая отправилась после насыщенных съемочных будней, она продемонстрировала в честь Хэллоуина "самый страшный костюм для девушек".

В Instagram теледива опубликовала весьма провокационное забавное фото. На снимке она позирует на залитом солнцем пирсе. При этом фотограф, снимающий звезду, держит в руках румяную булочку, которой полностью закрыл тело Леси. Поклонникам осталось только любоваться стройными ножками ведущей.

"Самый страшный костюм для девушки на Halloween", - прокомментировала Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хлебная" тема заинтересовала поклонников Леси не на шутку – они начали оставлять забавные комментарии вперемешку с комплиментами. Но больше всего их беспокоил вопрос: кто же снимает звезду, ведь в кадре отчетливо видна мужская рука.

  • Яка симпатична булочка
  • Сочная свежая булочка
  • Оригинально
  • Какая вкусная булочка
  • А меня больше интересует, чья мужская рука тебе фоткает?
  • Судя по фигуре Леси, ей это не грозит
  • Вау, зато вкусный
  • Тааак, тепер розпочнеться анатомічний аналіз всіх пальців і ногтьових пластин потенційних кавалерів Лесі
  • Блин, Леся это идея для костюма на следующий год
  • Донья Батонья!
  • А чия то ручка тримає ту булочку?

Скриншот комментариев

Кстати, Леся уже вернулась из солнечного курорта в Киев, где вновь приступила к очередным съемкам.

Ранее Леся Никитюк засветила точеную фигуру в бикини на эффектном видео из Египта.

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