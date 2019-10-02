Какая нежная! Светлана Лобода взбудоражила сеть трепетным фото с младенцем

Светлана Лобода – не только востребованная певица, которая без устали ездит на гастроли и собирает стадионы, но и заботливая и внимательная мама. Как-то она призналась, что в обязательном порядке несколько раз в год откладывает все дела и улетает со своими малышками, дочками Евой и Тильдой, на отдых. Она старается как можно больше свободного времени проводить с семьей и неизменно умиляет милыми фото в компании любимых девочек. Так, на свежем снимке в instagram певица появилась с младенцем на руках, чем не на шутку взбудоражила фанов.

Умиротворенная Светлана обняла малыша и прижала его к себе так, что в камеру попала лишь макушка, а личико прикрыто пеленкой. Похоже, на лице у звезды практически нет косметики, а ее взгляд полон нежности и спокойствия.

В подписи к снимку артистка развеяла интригу – судя по тексту, на руках она держит дочку украинского дизайнера и своей подруги Лилии Литковской, которая в августе стала мамой. Также звезда уточнила геолокацию – Киев.

Лобода с ребенком (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Какое приятное знакомство. Лилия Литковская", – подписала певица трепетный кадр и добавила хэштег "маленький Будда".

Снимок вызвал умиление у поклонников Светланы. Не остался в стороне даже компоитор и друг певицы Игорь Крутой. "Светуня, не фото, а Гимн Материнству!" - написал он.

Милашка без мэйка

Это слишком мило

Милота

Какой славный малыш

Какая красота!

Какие глаза. Такие чистые, как небо

Нежно! Трогательно!

А вы пока малыша не планируете?

Вы Шикарная. Красотка

Красивая, крутая

Какая вы на фото нежная

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Лобода восхитила сеть милым снимком без макияжа.