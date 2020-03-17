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Какая милота! Леся Никитюк с малышкой впечатлила увлекательным занятием на карантине

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Ведущая нашла, как увлечь своих маленьким племянниц

Леся Никитюк отправилась на карантин в родной Хмельницкий, где живут ее родители и родственники. Ведущая решила уехать из шумного густанаселенного Киева и провести время в кругу семьи со своими любимыми племянницами, и, к слову, старшая девочка недавно отметила день рождения – ей исполнилось 8 лет. Креативная Леди Ле нашла, чем заняться с малышками на карантине и решила сделать красочные и оригинальные…глиттер-тату!

Теледива сняла процесс и результат своей работы на видео и показала, какой яркий рисунок красуется на руке у младшей племянницы. Сама ведущая тоже не удержалась и украсила руку блестящим "браслетом".

"А ще ми в "контрстрайк" (Counter-Strike - популярная видео-гра - прим. ред.) граєм", - рассекретила Леси свои занятия дома и спопровидила текст несколькими актуальными хэштегами #залишайсявдома, #stayathome, #останьсядома.

Эффектные временные татуировки так понравились поклонникам Леди Ле, что они забросали ее вопросами, где же можно приобрести наборы для переводных картинок. Но и без комплиментов не обошлось.

  • Леся, ты клевая, ты мне нравишься, ну в смысле как человек
  • Круть
  • Какая красота
  • Принцесса
  • Красотки невозможные
  • Девочка лапочка какая
  • Я тоже такое хочу
  • Божечки, милота
  • Очень мило
  • Молодцы, красиво!
  • Леся, так ахать нельзя. Теперь придется делиться, где взяли такую красоту, потому что моя дочка как услышала ваш голос, кинулась к экрану и теперь требует такой красоты себе на ручку. Вы супер!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никиткю похвасталась "небесным" стрит-стайл луком и показала свою весеннюю прогулку.

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