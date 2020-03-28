"Какая же красивая без мейка": Вика из НеАнгелов устроила атмосферную фотосессию в камышах

Певица вместе с родными выбирается на природу
Как и все украинцы, участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха соблюдает карантин - певица уехала домой в Харьков и самоизолировалась с близкими людьми. При этом артистка старается не терять оптимизма и придумывает интересные и полезные занятия, которыми можно заняться дома. Своим списком она с удовольствием поделилась с поклонниками. Кроме того, Вика выбирается подышать воздухом на природу подальше от людей.
На днях певица вместе с мамой и племянницей Лизой побывали на Журавлевском водохранилище, где Смеюха не упустила шанс устроить атмосферную фотосессию прямо среди зарослей камышей.
Исполнительница позировала в длинной красной куртке и клетчатом шарфе, держа в руках большой "букет" из камышей. При этом на лице звезды совершенно нет макияжа и она выглядит невероятно мило.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Мои дорогие, что заставляет вас улыбаться? Мы уже несколько дней подряд уезжаем от всех далеко и единственные наши друзья - это камыши и речка", - призналась Вика.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Эффектные кадры не оставили равнодушными фолловеров артистки и они принялись активно их комментировать, восхищаясь естественной красотой девушки и отмечая, что без макияжа она выглядит как девчонка.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом. Певица предложила победить его с помощью кикбоксинга.