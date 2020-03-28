"Какая же красивая без мейка": Вика из НеАнгелов устроила атмосферную фотосессию в камышах

Как и все украинцы, участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха соблюдает карантин - певица уехала домой в Харьков и самоизолировалась с близкими людьми. При этом артистка старается не терять оптимизма и придумывает интересные и полезные занятия, которыми можно заняться дома. Своим списком она с удовольствием поделилась с поклонниками. Кроме того, Вика выбирается подышать воздухом на природу подальше от людей.

На днях певица вместе с мамой и племянницей Лизой побывали на Журавлевском водохранилище, где Смеюха не упустила шанс устроить атмосферную фотосессию прямо среди зарослей камышей.

Исполнительница позировала в длинной красной куртке и клетчатом шарфе, держа в руках большой "букет" из камышей. При этом на лице звезды совершенно нет макияжа и она выглядит невероятно мило.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Мои дорогие, что заставляет вас улыбаться? Мы уже несколько дней подряд уезжаем от всех далеко и единственные наши друзья - это камыши и речка", - призналась Вика.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Эффектные кадры не оставили равнодушными фолловеров артистки и они принялись активно их комментировать, восхищаясь естественной красотой девушки и отмечая, что без макияжа она выглядит как девчонка.

Виктория,прекрасно выглядишь. Без макияжа........

Чудесные фото, ты невероятно красивая

это мама такой крутой фотограф или Лиза?

Вика,и в камышах можно оставаться красивой))))

Очень красивые фотографии

Мой котик и дети)

Естественная, приятная

Какая же вы красивая без мейка, просто девченка

Ви дуже красива без мейку

У меня вызывает приятную улыбку коллекция фотографий милой девушки с шикарным букетом камышей это красиво.

На тебя, смотришь, Виктория, и хочется улыбаться. Позитив, энергетика !)

Викулька-красотулька

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом. Певица предложила победить его с помощью кикбоксинга.