Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Виктория Бекхэм – любящая жена и мама четверых детей, которая успевает уделять время всем. Не так давно 46-летняя красавица бурно выражала радость по поводу свадьбы своего сына Бруклина. А теперь вернулась к воспитанию младших. Она показала новое фото своей обожаемой дочери, которой недавно исполнилось 9 лет. На нем звездная мама демонстрирует общую страсть с Харпер – расслабляющий массаж. «Мама и я массажируемся», – написала Виктория якобы от лица девочки, которая позирует на снимке. Малышка лежит в белом халате с умиротворенным выражением лица – по всей видимости, Виктория сфотографировала ее, пока та вздремнула на прятной процедуре.

Херпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пользователи сети не заставили долго ждать умиленных комментариев. Они буквально засыпали бизнесвумен и ее дочь приятными и теплыми словами.

Так мило. Она твоя мини-копия

Очаровательна

Харпер такая хорошенькая

Принцесса

Так красива

Одно лицо любви

Харпер – любовь

Прекрасна

Ничего лучше расслабляющего массажа, люблю это

Она такая красивая

Она выглядит, как ты, Виктория

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктория и Дэвид намерены подарить своему старшему сыну на свадьбу. 21-летний Бруклин со своей невестой получит от своих знаменитых родителей дом в Лондоне. Примечательно, что при этом молодожены не планирую постоянно жить в Великобритании. Сейчас пара занята приготовлениями и планированием торжества, траты на которое взял на себя отец девушки – промышленник и миллиардера Нельсон Пельтц.