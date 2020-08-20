Какая грудь! Горячая Надя Дорофеева впечатлила внушительным бюстом в откровенном топе

Надя Дорофеева летом не скучает – она успела записать и выпустить прощальный клип своей группы "Время и Стекло", которая еще перед карантином объявила о распаде, готовится к туру и не забывает о съемках и сайд-проектах. Например, певица приехала на запись нового сезона Лиги смеха и показала свой яркий и дерзкий образ.

Надя облачилась в короткий топ цвета фуксии, который выгодно подчеркнул ее грудь, сделав декольте очень соблазнительным. Завязки на талии обозначили изящные формы певицы. Она довершила сочный лук оригинальными джинсами с розовыми разводами будто от краски от известного украинского бренда Ksenia Schnaider и лаковые лодочки со шнуровкой вокруг щиколотки.

Она предпочла распустить идеально прямые волосы и дополнила образ крупными серьгами-кольцами.

Надя Дорофеева покорила роскошным декольте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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"Прошли съемки "Лиги смеха" и это было ууууф , оооо, эээ ,иииха ! За какую команду болеете?" - поинтересовалась звезда.

Первым на фото жены отреагировал Владимир Дантес, оставив пару красноречивых смайлов. Поклонники решили не отставать.

Джинсы - пожар

Надя все твои наряды на Лиге смеха были. Ну правда просто вау

Какая грудь тут большая

Секси, как всегда!

Какая фигура

Красотка

Я просто кайфую от твоих луков на Лиге

Этот образ просто нереальный

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили акробатические этюды на траве возле дома и показали, как весело проводят время вместе.