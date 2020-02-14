Какая была, такая и осталась: 37-летняя Наталья Водянова покорила сеть необыкновенной стройностью

Наталья Водянова – знаменитая модель, активистка, филантроп, а еще – любящая жена и мама пятерых детей. Последний пункт особенно восхищает сеть, когда Наталья публикует очередное фото в своем микроблоге. Так случилось и с новым снимком звезды.

Наталья Водянова с подругой (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова показала кадр с горнолыжного курорта – вместе с подругой она позирует на фоне живописного пейзажа Гштада. "Прекрасный Гштаад и моя валентинка Тамар Манукян. Спасибо за то, что у меня с Максимом очень приятный отдых", – написала Наталья. Сына на фото нет, зато сама Водянова предстала во всей красе.

Девушка для катания на лыжах выбрала узкие черные брюки, короткую зеленую курточку, а также черный шарф. Нужно ли говорить, что бесконечные стройные ноги Натальи и соблазнительные изгибы ее фигуры не оставили сеть равнодушной? Поклонники не могут поверить, что мать пятерых детей может быть такой стройной и выглядеть, словно в начале пути. Буквально за первые полчаса они засыпали Водянову приятными словами:

Наталья, так приятно смотреть на ваши фото, вы не просто красавица и умница, но и очень светлый и добрый человек, который помогает очень многим... Дай Бог Вам здоровья и вашим близким!!!

Какая была красавица, такая и осталась

Вы обе такие красавицы

Ноги!

Идеально...

Комментарии к посту Натальи (фото: притнскрин instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья Водянова воспитывает 5-х детей. 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор родились в первом браке супермодели – с британским лордом Джастином Портманом.

Вскоре после развода Наталья познакомилась со своим нынешним возлюбленным и будущим мужем – французским бизнесменом Антуаном Арно. В этом союзе на свет появились еще два сына знаменитой красавицы: 5-летний Максим, о котором идет речь выше, а также 3-летний Роман. К слову, последний ребенок родился в один день со своим папой, так что их день рождения семья обычно отмечает с двойным размахом.