"Как вы похожи": Алина Гросу трогательно поздравила маму с днем рождения

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица отметила, что мама для нее - пример для подражания

Певица Алина Гросу на днях призналась поклонникам, что у нее пока что нет новогоднего настроения, да и в плане подготовки она еще мало что успела. А 18 декабря в семье артистки особый день - ведь это день рождения ее любимой мамы, Анны Гросу. На своей страничке в Instagram исполнительница поделилась нежным совместным фото с ней и посвятила маме трогательные и душевные слова.

На снимке Алина позирует в трендовом платье с питоновым принтом красного оттенка, поверх которого накинута черная куртка-косуха с воланами. Волосы звезды собраны в высокий хвост.

Мама певицы предпочла total black look, состоящем из платья и классического пальто. Они нежно обнимают друг друга и с улыбкой глядят в объектив.

Гросу отметила, что ее мама - настоящий пример для подражания для нее.

Фото: Алина Гросу с мамой (instagram.com/alina_grosu)

"Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека, моя любимая, милая мамочка!!! Спасибо Богу, что именно ты моя мама, я хочу чтоб ты была всегда-всегда счастлива по-настоящему, я хочу чтоб ты всегда чувствовала, что ты мне, нашей семье, да всему окружению безумно нужна...ты - любима, ты - уважаема, ты - пример для подражания и ты самая идеальная, настоящая мама, воплощение заботы, строгости и справедливости...безумно люблю!!! Здоровья тебе, душевного умиротворения и как можно больше терпения и сил, пусть все вокруг тебя исключительно радует, вдохновляет и мы с братьями когда-нибудь станем настоящей гордостью для тебя и папы!)" - призналась артистка в любви родному человеку.

Поклонники Алины отметили, что они с мамой очень похожи друг на друга и оставили для женщины много теплых пожеланий в комментариях.

Вы уже гордость для мамы. С днем рождения!!!

Мамуля очень похожа на Ирину Билык))))

С Днем рождения Маму !!! Алина , Вы уже сейчас Мамина радость ,Папина Гордость!!!

Очень похожи,поздравляем)

Так похожи

Класні, як ви похожі

Здоровья на долгие годы, с Днем рождения! Вы копия мамочка! красавицы

Очень похожие

Дуже скожа на lрину Бiлик

Вы очень похожи и прекрасно выглядите. Крепкого здоровья и счастья

Поздравляем счастья удачи и всего прекрасного

Вы с мамой похожи

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу любит яркие и необычные наряды - то она вышла в свет в костюме монашки, а недавно посетила светское мероприятие вместе со своим мужем, при этом нарядилась в свадебное платье со шлейфом.