"Как пантера": Тина Кароль раздразнила поклонников "хищным" нарядом

Поклонники отмечают, что стиль певицы заметно изменился
Тина Кароль продолжает повышать градус сексуальности на своих фото, которые она публикует в соцсетях. Пляжные фото в купальниках сменяются откровенными нарядами, завораживающий взгляд манит и дразнит — эта обновленная Тина однозначно решила озадачить поклонников резкой сменой имиджа.
Ни одно фото кумира не остается без активного обсуждения ее страстных нарядов, но большинство сходится в одном — такие перемены к лучшему. Новый образ от Кароль напомнил подписчикам ее страницы в Instagram пантеру перед прыжком. Певица в коротком топе оттенка нюд на тонких бретелях и юбки в хищный принт заворожила поклонников своей энергетикой, дополнив образ трендовыми белыми кроссовками. Позировала Тина на фоне металлического фургона, который добавил стиля кадру.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Комментарии от подписчиков не заставили себя ждать:
Скриншот: Комментарии к посту Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)
Кроме того, Тина Кароль поражает изменениями в своей фигуре, так недавно поклонники отметили, что звезда заметно похудела и поразила нереально узкой талией.
Напомним, что в последнее время звезда выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий, так Тина Кароль показала фото с глубоким декольте.
Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, показав стройные ножки.