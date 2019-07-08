"Как пантера": Тина Кароль раздразнила поклонников "хищным" нарядом

Тина Кароль продолжает повышать градус сексуальности на своих фото, которые она публикует в соцсетях. Пляжные фото в купальниках сменяются откровенными нарядами, завораживающий взгляд манит и дразнит — эта обновленная Тина однозначно решила озадачить поклонников резкой сменой имиджа.

Ни одно фото кумира не остается без активного обсуждения ее страстных нарядов, но большинство сходится в одном — такие перемены к лучшему. Новый образ от Кароль напомнил подписчикам ее страницы в Instagram пантеру перед прыжком. Певица в коротком топе оттенка нюд на тонких бретелях и юбки в хищный принт заворожила поклонников своей энергетикой, дополнив образ трендовыми белыми кроссовками. Позировала Тина на фоне металлического фургона, который добавил стиля кадру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Комментарии от подписчиков не заставили себя ждать:

Скриншот: Комментарии к посту Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жарко становится

Шик-блеск

Тино4каааааа, что же Вы делаете

Это бомба

Стройняшечка

Вау, Пресс, фигура.Шикарная, роскошная женщина

ну нереально круто

Богиня

Оу, боже мой, что за прекрасный человек на этой фотографии???

Лучшая

Дикая, как пантера

Сексуальная, опасная

шикарная

Кроме того, Тина Кароль поражает изменениями в своей фигуре, так недавно поклонники отметили, что звезда заметно похудела и поразила нереально узкой талией.

Напомним, что в последнее время звезда выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий, так Тина Кароль показала фото с глубоким декольте.

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, показав стройные ножки.