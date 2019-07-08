ru
ua

"Как пантера": Тина Кароль раздразнила поклонников "хищным" нарядом


Поклонники отмечают, что стиль певицы заметно изменился

 Тина Кароль продолжает повышать градус сексуальности на своих фото, которые она публикует в соцсетях. Пляжные фото в купальниках сменяются откровенными нарядами, завораживающий взгляд манит и дразнит — эта обновленная Тина однозначно решила озадачить поклонников резкой сменой имиджа.

 Ни одно фото кумира не остается без активного обсуждения ее страстных нарядов, но большинство сходится в одном — такие перемены к лучшему. Новый образ от Кароль напомнил подписчикам ее страницы в Instagram пантеру перед прыжком. Певица в коротком топе оттенка нюд на тонких бретелях и юбки в хищный принт заворожила поклонников своей энергетикой, дополнив образ трендовыми белыми кроссовками. Позировала Тина на фоне металлического фургона, который добавил стиля кадру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Комментарии от подписчиков не заставили себя ждать:

 

Скриншот: Комментарии к посту Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Жарко становится
  • Шик-блеск
  • Тино4каааааа, что же Вы делаете
  • Это бомба
  • Стройняшечка
  • Вау, Пресс, фигура.Шикарная, роскошная женщина
  • ну нереально круто
  • Богиня
  • Оу, боже мой, что за прекрасный человек на этой фотографии???
  • Лучшая
  • Дикая, как пантера
  • Сексуальная, опасная
  • шикарная

Кроме того, Тина Кароль поражает изменениями в своей фигуре, так недавно поклонники отметили, что звезда заметно похудела и поразила нереально узкой талией.

Напомним, что в последнее время звезда выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий, так Тина Кароль показала фото с глубоким декольте.

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, показав стройные ножки.

Непобедимая пара: Алина Гросу показала уникальные кадры со свадьбы (видео) В платье со шлейфом и глубоким декольте: первые фото со свадьбы Тодоренко и Топалова
Читать все новости